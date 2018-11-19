Mr.Children怕過氣閉關創作

Mr.Children主唱櫻井和壽前晚賣力熱唱，在台上又跑又跳。（osami yabuta（W）提供）

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中國時報
報導（日本埼玉傳真）
Mr.Children於17、18日在埼玉超級體育館開唱。（osami yabuta（W）提供）

日本國民天團「Mr.Children」17日起連2天在埼玉超級體育館舉辦「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」演唱會，主唱櫻井和壽自曝1995年時擔心演藝事業到高峰後，會開始走下坡，因而在飯店租了房間1個月，埋頭創作音樂。

櫻井和壽笑說，當時在飯店創作到最後一天決定要去打棒球，「我還是Center」，不過當球賽開打時，他突然音樂靈感乍現，「我一定不能忘記這個旋律，要把它記下來，所以就還是回飯店寫歌了。」而鼓手鈴木英哉14日49歲生日，櫻井和壽前晚在台上打趣說：「有一個人生日29歲，不是，是49歲，因為這個氣氛亂講一下。」笑翻全場。

熱唱將近3小時

他們一連帶來日劇《空中急診英雄》主題曲〈HANABI〉、電影《我想吃掉你的胰臟》主題曲〈himawari〉等代表作品，櫻井和壽熱唱近3小時，高亢嘹亮的嗓音，征服全場近2萬歌迷。

Mr.Children出道26年，去年在日本舉辦巡演，櫻井和壽說：「在這25周年，一直聽著我們的歌，來我們演唱會的人，大部分的人都不是年輕人，但對未來有憧憬或是想要追逐夢想的人，新專輯就是為了給予還有夢想還有目標的你們而做的。」

盼為台灣寫新歌

而他們將珍貴的海外首唱獻給台灣，並推出台灣限定的手環，櫻井和壽興奮又期待：「希望有一天，能說出我們的某首歌曲是想著台灣的景色寫下的。」「Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸in Taiwan」演唱會將於2019年2月2日在台北小巨蛋開唱，門票將於24日在拓元售票系統啟售。

(中國時報)

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