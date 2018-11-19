炎亞綸生日會 為外婆高歌

炎亞綸昨在台北三創舉辦生日會。

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中國時報
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炎亞綸昨以鋼琴自彈自唱。
炎亞綸（左）昨在台上頻頻落淚。右為Lu lu。

炎亞綸20日將迎接33歲生日，18日提前舉辦生日會，是他被爆「劈腿3男」緋聞後首次公開活動，吸引500名粉絲到場支持。他演唱〈Tears in Heaven〉獻給日前過世的外婆，難過說：「明天是外婆的頭七，我還是想站在這裡，因為我覺得生命不容許我退縮，生命要我抬頭挺胸面對。」在生日會上3度落淚，令人不捨。

炎亞綸昨以吉他自彈自唱〈親愛的怪物〉開場，表示：「此時此刻的我，沒有太多複雜的情緒。」看到台下滿場歌迷高舉「謝謝你是真實的你」手幅應援，他感動說：「很多事後讓大家更團結，經歷很多複雜的事情後，越來越懂得愛可以戰勝一切，善良可以戰勝一切。」並感謝周遭關心他的好友：「讓我覺得這個世界還有很多美好的人事物。」透露命理師唐綺陽日前拜訪他家，為他分析運勢。

風波後作夢頻繁

主持人Lulu昨在台上出題、讓炎亞綸與粉絲互動，他透露近期做夢次數頻繁，曾夢過昨生日會場景，Lulu笑虧他是「夜長夢多」，並送上一個板子，上面貼滿粉絲想問炎亞綸的問題，其中一名粉絲問：「會害怕做真實自我的過程中被別人誤解嗎？」他回答：「時間會證明一切。」

(中國時報)

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