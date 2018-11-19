梅根王妃好衣Q 時尚形象做外交

2018年11月19日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

梅根王妃10月的紐澳參訪行中，打出漂亮時尚成績單，她在墨爾本亮相時，即選穿澳洲設計師Dion Lee的藍色洋裝亮相。（CFP提供）

梅根訪問紐西蘭時，一襲寶藍色GIVENCHY裙裝，散發十足優雅氣質。（CFP提供）

梅根結束澳洲訪問時，穿上出自BOSS 2019春夏系列的酒紅色連身洋裝。（BOSS提供）

梅根訪澳時，身著黑色CLUB MONACO洋裝，偕夫一同悠閒漫步海灘，展現親民形象，穿CLUB MONACO金釦飾邊洋裝1萬1900元。（CLUB MONACO提供）

梅根王妃於上月中宣布懷孕後，時尚表現依舊精采，近期與夫婿哈利王子出席第一次世界大戰結束百年紀念儀式上，即身著PRADA深藍色兩件式套裝現身，除以小露鎖骨的領口細節，成功轉移微凸孕肚焦點外，還搭配高腰腰帶繫出身型，整體優雅感十足。

梅根的好衣Q除了令女性爭相模仿外，日前其與哈利王子參訪澳紐行程的親切形象，更使支持切斷澳洲和英國君主關係的改制派人數劇降。根據澳洲新聞民意測驗所（Newspoll）公布的民調結果顯示，受訪的1800人中，僅有48％反對結束由英國君王擔任國家元首的現況，亦為1999年以來，保皇派人數首度勝出。

梅根於參訪行程中，即先後選穿包括Brandon Maxwell、Emilia Wickstead、BOSS、GIVENCHY等歐美大牌作品，還在墨爾本亮相時，換上由澳洲設計師Dion Lee打造的一襲藍色洋裝，貼心做好時尚外交。她在正式場合祭出多款高貴華服之餘，也選擇穿著簡約的黑色CLUB MONACO洋裝，偕夫一同悠閒漫步海灘；而飛抵紐西蘭時的低調黑色洋裝，甚至是出自英國平價電商品牌ASOS之手，維繫親民王妃形象。

(中國時報)