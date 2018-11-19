梅根王妃好衣Q 時尚形象做外交

梅根王妃日前身著PRADA深藍色兩件式套裝，與夫婿哈利王子一同出席於倫敦舉辦的第一次世界大戰結束百年紀念儀式。（CFP提供）

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中國時報
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梅根王妃10月的紐澳參訪行中，打出漂亮時尚成績單，她在墨爾本亮相時，即選穿澳洲設計師Dion Lee的藍色洋裝亮相。（CFP提供）
梅根訪問紐西蘭時，一襲寶藍色GIVENCHY裙裝，散發十足優雅氣質。（CFP提供）
梅根結束澳洲訪問時，穿上出自BOSS 2019春夏系列的酒紅色連身洋裝。（BOSS提供）
梅根訪澳時，身著黑色CLUB MONACO洋裝，偕夫一同悠閒漫步海灘，展現親民形象，穿CLUB MONACO金釦飾邊洋裝1萬1900元。（CLUB MONACO提供）

梅根王妃於上月中宣布懷孕後，時尚表現依舊精采，近期與夫婿哈利王子出席第一次世界大戰結束百年紀念儀式上，即身著PRADA深藍色兩件式套裝現身，除以小露鎖骨的領口細節，成功轉移微凸孕肚焦點外，還搭配高腰腰帶繫出身型，整體優雅感十足。

梅根的好衣Q除了令女性爭相模仿外，日前其與哈利王子參訪澳紐行程的親切形象，更使支持切斷澳洲和英國君主關係的改制派人數劇降。根據澳洲新聞民意測驗所（Newspoll）公布的民調結果顯示，受訪的1800人中，僅有48％反對結束由英國君王擔任國家元首的現況，亦為1999年以來，保皇派人數首度勝出。

梅根於參訪行程中，即先後選穿包括Brandon Maxwell、Emilia Wickstead、BOSS、GIVENCHY等歐美大牌作品，還在墨爾本亮相時，換上由澳洲設計師Dion Lee打造的一襲藍色洋裝，貼心做好時尚外交。她在正式場合祭出多款高貴華服之餘，也選擇穿著簡約的黑色CLUB MONACO洋裝，偕夫一同悠閒漫步海灘；而飛抵紐西蘭時的低調黑色洋裝，甚至是出自英國平價電商品牌ASOS之手，維繫親民王妃形象。

(中國時報)

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