用4K電視追劇 大還要更大

2018年11月19日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Sony BRAVIA 4K HDR 55吋電視X7500F，會員價3萬9900元。（Sony提供）

全國電子的Panasonic 55吋4K聯網LED顯示器及視訊盒，特價2萬9900元，送千元全家禮物卡、deya保溫後背包、100周年紀念公仔。（全國電子提供）

燦坤的LG 55吋廣角4K IPS智慧聯網電視55UK6320PWE，原價3萬2900元，會員價2萬5900元。（燦坤提供）

今年起4K電視價格陸續調降，讓消費者更容易親近，綜合各大品牌及通路數據所得，目前4K電視銷售占比平均已達7成，不少消費者更選擇投靠更大尺寸的陣營，像55吋已經成為主流尺寸，而65吋以上的4K大電視更是帶動業績成長的主力，可見消費者家中的電視都開始愈看愈好，也愈看愈大。

今年選擇多 降價最高萬元

今年因為各品牌的4K電視選擇變多，所以普遍價格都開始調降。燦坤分享，以55吋4K電視為例，今年平均單價都已比去年降價約6000元，而65吋更達降價約萬元的幅度，與2年前的Full HD電視價位已無價差，加上不少新款電視都具有聯網功能，符合現今消費者愛以網路、App追劇的需求，因此也理所當然會選擇擁有更佳畫素、功能的4K大電視。

7成民眾 想用手機遙控電視

據創市際市場研究顧問調查，也發現約千名的對象中，就有近8成的民眾每周使用電視，當中不少人都選擇使用電視聯網、手機鏡射以觀看影片，連60到65歲的民眾都愛追劇，另外還有高達約73%的民眾想要透過手機遙控電視，因此像三星、LG、Sony等品牌，近年都積極研發擴充IoT功能，讓智慧應用更全面。

不過另外高階市場同樣也在激烈成長，三星發現其實75吋以上機型相較整體市場達雙倍成長，除了預計其可在春節前成長達8%以外，就連高單價的QLED量子電視在今年前3季都較去年同期成長近4倍，台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示，現在的QLED的成本下降，相對價錢也會降低，像今年55吋電視都降價至7萬有找。

而IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益更預測明年QLED將大幅成長逾400萬台，「而8K超高解析度電視在明年推出後也將上看50萬台，高規的智慧電視將是各大品牌的推廣重點。」另外OLED電視方面，像是積極拓展聯網、語音控制功能的LG，OLED機款就達市占9成，今年全年預估數量將成長6成，而Sony自2年前推出BRAVIA OLED A1系列後，消費者的接受度也顯著成長。

(中國時報)