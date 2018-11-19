手殘也能拍美照 三星、OPPO新機較鏡

三星、OPPO新機比較

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中國時報
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近年擁有一支強大拍照功能的手機，就能直接贏過自拍神器，今年三星推出直接升等至4鏡頭的Galaxy A9，甫推出就已引起討論，而OPPO則升級前鏡頭至業界最高的2500萬畫素，推出全新的R17系列，此次用2支手機最基本的拍照功能，以女生常拍的美食、人像、夜拍來實測，證明2萬元以下的手機，就算是手殘也能拍出美照。

以拍照來說，女生最著重的人像功能，三星Galaxy A9此次加入了各種美肌美顏功能，像是專業打光、修長美腿功能，在色彩及美肌上都相當自然，而OPPO R17系列的前鏡頭則升級到2500萬畫素，搭配品牌一貫強大的智慧美顏，可是自拍愛好者最喜歡的功能；此次實測在背光的狀態下進行，A9的美肌效果自然，髮絲等細緻部分也有保留，可惜背景過度曝光，相反R17人像看起來效果自然之餘，細緻部分仍能保留，而且就算是背光場景，仍能兼顧人像及背景。

而主鏡頭方面A9搭載2400萬主鏡頭，搭配2倍光學變焦、超廣角及景深的4鏡頭，至於R17則為1600萬畫素F1.7光圈、500萬畫素、F2.4光圈的雙鏡頭，兩者均有智慧場景辨識功能；實測拍攝食物上，假如燈光較為昏暗下，A9的色彩表現較佳，而在正常燈光下，就算拍食物的微距鏡頭，像粉末般細膩的質感仍能拍得清楚，至於R17的色彩溫度偏暖，顏色自動會調成較飽和的成像，色彩鮮豔得就像開了濾鏡一樣，整體來說A9略勝一籌。

最後夜拍部分，分為人像及夜景拍攝，畢竟臨近耶誕節，女生都希望與漂亮的燈飾拍出美照，當人像站在燈飾前，A9的人像景深功能也能充分發揮，而且拍起來也不容易手抖，不過顏色則容易受背景燈色影響，可是成像也相當細緻，R17則會自動調整色彩，可是穩定度較低，畫面比較容易晃動；而在拍夜景的部分，則是R17成像比較完整，燈光的部分不會過曝之餘，暗處細節也能兼顧，不會過黑，但A9在多次嘗試下，仍無法做到光暗互相平衡。

整體來說，三星的Galaxy A9在對曝光的處理並不完整，像在逆光、夜景下，就容易出現過曝的狀況，不過在整體來說，拍攝效果相當自然，色彩也不會過度調整，加上2倍光學變焦及超廣角等功能，可是出遊的好選擇；OPPO的R17則較符合大多女生的拍攝需求，美肌功能也較過去自然，而且對曝光的抑制較強，在各種場景下也能簡單拍下好照片。

(中國時報)

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