Mercedes-Benz V 220d 豪華扎實 媲美商務艙

2018年11月19日 04:11 中國時報 陳大任 報導

多功能方向盤採皮革包覆，3、9點鐘位置具止滑設計。（陳大任攝）

駕駛座雖非電動調整，但有電動腰靠設定。（陳大任攝）

第二排為兩張獨立座椅可前後滑動、折疊。（陳大任攝）

第三排座椅各自獨立，讓空間有更多變化。（陳大任攝）

後方載物空間相對較小，但可放置行李箱。（陳大任攝）

懸浮式中控台分為上中下3區，下方有大型置物空間。（陳大任攝）

作為德國豪華車品牌，台灣賓士在商旅車市場當然不會讓福斯商旅專美於前，提供包括V-Class/Vito Tourer至少5個車型，價格帶自176萬至319萬元，並且提供許多選購配備，更加貼近不同車主的需求。

台灣賓士今年重新調整車系編成，其中V-Class追加V 220d，Vito Tourer則新增入門車款Vito Tourer 120。另外V 250d AVANTGARDE頂級車型，更讓座艙內的每位乘客，享有媲美商務艙的旅程空間。

這次試駕的V 220d屬於短軸版入門車，車長4895mm，比起V 250d的5140mm及長軸版Vito Tourer 120的5370mm，分別相差245、475mm，即使比對市場競爭對手規格，亦是較為精巧的車型，這對於都會區的使用來說，有更多適應性，也較能貼近家用以載人為主、載物為輔的需求。

V 220d配置2.2L直列4缸柴油引擎，擁有163hp/380Nm的最大動力，官方0-100km/h加速為11.7秒，並不算快，但是從內裝配備來看，例如右電動側滑門、電動啟閉尾門、真皮座椅、7吋彩色多媒體螢幕、中控旋鈕附觸控手寫板，以及停車輔助套件，已具備一定的豪華度。

(中國時報)