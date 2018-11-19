Ford Tourneo Custom 平價奢華乘坐舒適

2018年11月19日 04:11 中國時報 陳大任 報導

中控台雙色調搭配，豪華型配置8吋彩色觸控螢幕。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤於6點鐘位置採金屬鏤空設計。（陳大任攝）

駕駛座為多向電動調整並附扶手，豪華度大加分。（陳大任攝）

第二、三排椅不具滑動功能，但第二排可朝後轉。（陳大任攝）

中間座椅背有置物及置杯設計，放倒即成為小桌。（陳大任攝）

試車那天剛好遇到開前代車款的鍾先生回廠保養，他一眼就看出我剛領到的Ford Tourneo Custom福特旅行家是最新款，於是邀他上車試開，他說，很多人以為商旅車車身高，開起來比較會晃、後座會暈，其實不然，尤其新一代車款開起來不僅和轎車差不多，後座照樣乘坐舒適。

鍾先生才開了一小段就發覺懸吊Q度比前代更好，引擎動力如既往充沛，超車、爬坡都不用擔心，內裝更比前代高級，也更加適合家用。鍾先生說，目前開的是公司的長軸版公務車，行駛中需要抓更多的迴轉半徑，曾有同事因不熟車況，側邊撞上安全島，差點爆胎，但這次試開的短軸版，感覺更加靈活。

福特旅行家採2+3+3的8人乘坐配置，皮革座椅質感佳，擁有不錯的舒適度，每張獨立座椅都可做前傾、翻折、拆卸，並創造出如會議對座等超過32種應用模式，可惜座椅沒有滑軌設計，在調整時並不方便，甚至更為費力。但若以性能、價格相比，說它是平價奢華也不為過。

另外，這部車的中控台設計提供絕佳視野，全車配置更多人性化收納空間，如中控台隱藏式上掀置物空間與排檔座收納空間，全車系配備4組ISOFIX座椅、最多8個置杯架、10具環艙臨場感揚聲器與8處USB插槽，讓全車乘員都能在移動期間全時行動不斷電。

2.0L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，長軸豪華型及短軸豪華型擁有170hp/41.3kgm最大動力；長軸尊爵型則擁有130hp/39.3kgm最大動力，全車系均擁有一級油耗表現，業者宣稱與同級距車款相比，每30萬公里最多可替車主省下約19萬元油資。

(中國時報)