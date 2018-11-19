Ford Tourneo Custom 平價奢華乘坐舒適

Ford Tourneo Custom福特旅行家外型典雅不失大器，售價146.9萬元起。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
中控台雙色調搭配，豪華型配置8吋彩色觸控螢幕。（陳大任攝）
三幅式多功能方向盤於6點鐘位置採金屬鏤空設計。（陳大任攝）
駕駛座為多向電動調整並附扶手，豪華度大加分。（陳大任攝）
第二、三排椅不具滑動功能，但第二排可朝後轉。（陳大任攝）
中間座椅背有置物及置杯設計，放倒即成為小桌。（陳大任攝）

試車那天剛好遇到開前代車款的鍾先生回廠保養，他一眼就看出我剛領到的Ford Tourneo Custom福特旅行家是最新款，於是邀他上車試開，他說，很多人以為商旅車車身高，開起來比較會晃、後座會暈，其實不然，尤其新一代車款開起來不僅和轎車差不多，後座照樣乘坐舒適。

鍾先生才開了一小段就發覺懸吊Q度比前代更好，引擎動力如既往充沛，超車、爬坡都不用擔心，內裝更比前代高級，也更加適合家用。鍾先生說，目前開的是公司的長軸版公務車，行駛中需要抓更多的迴轉半徑，曾有同事因不熟車況，側邊撞上安全島，差點爆胎，但這次試開的短軸版，感覺更加靈活。

福特旅行家採2+3+3的8人乘坐配置，皮革座椅質感佳，擁有不錯的舒適度，每張獨立座椅都可做前傾、翻折、拆卸，並創造出如會議對座等超過32種應用模式，可惜座椅沒有滑軌設計，在調整時並不方便，甚至更為費力。但若以性能、價格相比，說它是平價奢華也不為過。

另外，這部車的中控台設計提供絕佳視野，全車配置更多人性化收納空間，如中控台隱藏式上掀置物空間與排檔座收納空間，全車系配備4組ISOFIX座椅、最多8個置杯架、10具環艙臨場感揚聲器與8處USB插槽，讓全車乘員都能在移動期間全時行動不斷電。

2.0L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，長軸豪華型及短軸豪華型擁有170hp/41.3kgm最大動力；長軸尊爵型則擁有130hp/39.3kgm最大動力，全車系均擁有一級油耗表現，業者宣稱與同級距車款相比，每30萬公里最多可替車主省下約19萬元油資。

(中國時報)

Mercedes-Benz V 220d 豪華扎實 … 現代Grand Starex今上市 PEUGEOT…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。