現代Grand Starex今上市 PEUGEOT、VW追加車款

HYUNDAI Grand Starex小改款內裝。（現代汽車提供）

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中國時報
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HYUNDAI Grand Starex小改款，外型更加亮眼，售價可望維持原本135.9萬元起。（現代汽車提供）
PEUGEOT TRAVELLER領航家車系不但有4.9m、5.3m兩種車長，還有尊爵、旗艦、旗艦+等多種選擇，售價169.8萬元起。（陳大任攝）
VW California露營車系以伸縮式車側遮陽簾著稱，Coast車型備有手動式升降車頂帳篷，售價258.8萬元起。（寶嘉聯合提供）

現代汽車將在今（19日）發表全新改款HYUNDAI Grand Starex，將從原本9人座設定改為8人座，並延續現行車款編成提供豪華、尊貴及旗艦3款車型，全新內湖GDSI展示中心也將同步開幕。此外，福斯商旅、寶嘉聯合今年也推出新車款提供不同選擇。

PEUGEOT總代理寶嘉聯合今年調整TRAVELLER領航家車款編成，新增尊爵版及旗艦版+等2款5.3m車長車型，並提供TRAVELLER領航家全車系5年不限里程延長保固；福斯商旅追加California Coast露營車型，乘客艙附有多項專屬配備，包含220V電源、寬敞滑門與前後無段調整滑軌後座、爐烹飪瓦斯爐、不鏽鋼清洗水槽、冷藏冰箱、流理台櫥櫃、置衣櫃、可調式舒適床墊與多功能摺疊桌。

(中國時報)

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