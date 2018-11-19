2018年11月19日 04:11 中國時報 樂馬

奮起湖沒有湖，有的是山林鐵路、霧氣，以及名聞遐邇的火車便當。

第一次吃鐵盒火車便當的記憶已超過一輪生肖，很難得，但並非指這便當是天上難得見的珍饈，難得的是家族旅遊。儘管那天去的成員不包含父親，我仍深深惦記與家人共用午餐的時光。再更早的歲月裡，父親也常現身於這類場景，一起愉悅度過周末，接續發展如乏味的肥皂劇，雙親從相吸變相斥，關係盪入谷底後，只有辱罵的詞彙日新月異。

父母對峙的蝴蝶效應顯而易見，一家嬉遊的場景由夢幻到幻滅，僅能在越來越少翻開的相簿中詠懷。時間彷彿定格在一幀綠草如茵的公園，那些美好時光凍結於照片，再也無法繼續流淌，童年從此混著辛酸苦辣，唯獨不甜。

同住一個屋簷下卻像活在不同次元，父母間的隔閡，非一時一刻掘成，必須經過多少爭端，將彼此痛得遍體鱗傷，才能造出如斯巨大的鴻溝。到後來我甚至忘了最後一次與父母攜手出遊的光景。明明人生尚長，卻有種提早殺青的感覺。當母親報名阿里山旅行團，即使父親沒去，我的內心仍感雀躍，因為我們太久沒出門，我忖這或許是個好現象，慢慢死灰復燃，總有一日相簿會繼續刷新。

心中縱有遺憾，小孩子還是很容易滿足，到了出發當日，我們興奮地搭上遊覽車，蹦蹦跳跳簡直坐不住。

奮起湖，舊稱畚箕湖，台語意思為像畚箕的低窪之地。導遊在遊覽車上講解，我卻因為暈車苦著一張臉癱在座位內，暈了一整條山路，直到下車吐個精光，身體方好轉。

踏上奮起湖，才明白這兒真的沒有湖泊。導遊盡責介紹奮起湖的地理與興衰，但我忘了那段山林鐵道史，只記得中午的火車便當扒得津津有味，沒兩下子連半粒米也沒剩。

離開烏煙瘴氣的家，好不容易有歡笑的一餐。但我依然不曉得母親的笑顏是因為旅行還是什麼，不只對年幼的我難以猜測，直至今日仍然不明白。

下午開始攀登大凍山，冷霧陣陣襲來，將某個區域包裹成一片白茫，恍然間彷彿見到一家人登上某座山的情景，那該是在更小的時候的事，模糊的彷彿是夢，體內的熱氣與霧氣交錯使我氣喘吁吁，而那幸福的幻覺也斷斷續續。

走出霧，走下山，走回了現實，我更情願迷失於幻夢。返程意味著又要再踏入輪迴，然後呈級數凹陷，形成自己也不忍直視的深淵。縱然心裡坑坑疤疤，又豈容孩童置喙，只能躲在棉被裡盜鈴掩耳，樓下聲音越大，就用眼淚淹沒聽覺。

隨著怒火暴漲，最後一道防線即將燃燒殆盡，鎮日掀起風波，貌合神離連我看了都感難堪。終於到了攤牌階段，兩邊都是一手爛牌，卻硬要比出輸贏，累積無數紅黃牌，我們三個小孩跟著他們一起被判出局，結果是換了門牌號碼。

但鬧劇未因此落幕，只是換了場地上演，跨了半個台灣，演出一樣的戲碼。人家說歹戲拖棚是有道理的。

演不完的戲，落不下的幕，父母藕斷絲連，反反覆覆，如不肯扯開的風箏線。

孩子們看得五里雲霧，仍需粉墨登台，然而他們似已沉溺在這戲中角色。

有時上一秒晴空萬里，下一剎便雷雨交加，大人的世界如此詭祕，如山嵐飄渺，看也看不清。實在是剪不斷理還亂，是否兩個人相愛到相厭才會出現這種難以捉摸的情緒。

不曉得他們如何溝通，父親會不定時乘車來探望，我們幾個小孩也會返鄉短聚，可是一來一往並未促進友好交流，不論是當面或電話裡，爭吵永遠是不過時的話題。

遷居轉眼幾年，也習慣家人無法團聚的日子，反正從前也只剩表皮囊，如今是名副其實而已。其實父健在，母安康，我和妹妹有飯吃，有房住，有衣穿，固然談不上富裕，已比更多處在真正悲境的人來得幸運。只是親人不睦，身如遊魂，心裡總有缺憾。

沒料到的是，父母兩個不知有怎麼密商，某年忽然說要舉家返遷，於是戲來到破鏡重圓一折，搬回熟悉又不熟悉的房子。這年正值血氣方剛，多愁善感的年紀，對父母的行為漸感厭惡。

最明顯的戰場就是飯桌了。漸漸地即使同桌吃飯，也如陌生人併桌，除夕飯越吃越乏味，這並不關乎飯菜味道。明明獨思時還是希冀家人談笑風生，和和樂樂，一旦上了飯桌，各種臉譜面面相覷，匆匆吃完摻著冷漠的菜餚。

因此午夜夢迴，會忍不住憶起在奮起湖車站吃的便當，好久沒吃到那麼溫馨美味的飯了。往後即使有名貴的菜，或去了好館子，就是覺得哪裡不對勁。

父母的不定時炸彈是個問題，孩子們從長期痛忍變麻木也是個問題。家庭美滿仍是個絕緣體，我們之間的關係皺得再也熨不平，如方孝儒說：「天下之事，常發於至微，而終為大患。」一切事端早有徵兆，怨不得人。

荏苒又數年，父母的交惡未隨時間沖淡，反倒變本加厲，此時我已經不願搭理，寧願在街上遊蕩，藉放縱取得心理平衡。到後來年夜飯隨意吃過一通，便出去與同病相憐的朋友廝混，大家相照應模擬家的感覺。

小時候逢年過節就是跟親戚相處、遊玩，一群小孩子嘻嘻哈哈好不快活，但當父母的情感降破臨界點，與親戚嬉鬧的情境也慢慢抽離，一年、兩年、三年，之後的年數我也懶得數了。

大學期間，一幫人去其中一位朋友位於阿里山的小木屋，此時離上次來已有十年光景。其實去時一切景象都很新奇，舊憶裡的阿里山已是模糊回憶，長久以來記得都是意境，再次看到實景便覺得出入很大。

當年坐在遊覽車上，晃啊晃的感覺阿里山好遙遠，它藏在飄渺煙雲之中，好似不是尋常人能走到。長大了親自走一趟，發現沒有想像難。回到沒有湖的奮起湖，滿懷期待進入賣便當的餐廳，準備飽嘗惦掛於心的滋味。多年後再吃火車便當，湧上一股物換星移之感，無奈家中困境並無改善，十年如一日，已不敢深想這些年怎麼過日子。

一盒飯菜掃入喉，卻沒有幼年時期得到的感動，是否經過回憶發酵才使當時的便當格外美味。菜色依舊，景物全非，我想是因為少了家人這味佐料。汲汲營營尋找的答案很簡單，在我卻是難以做到。

父母的問題糾纏人生半輩子，到了水火不容的地步，住在一起已是不可能的事。一次天翻地覆後，大概也覺得累了，各自分居，淡成冰點。這樣的情形是好的，畢竟半輩子的時間虛擲在彼此身上已經夠了，沒必要再懲罰對方。

拖了好多年才走到這個必然的結局，我們都如釋重負，不用繼續受折磨。雖然父母對彼此還是怨懟，夙怨之深非旁人能解，可是讓他們分離有著自己的生活，才能好好過下半輩子。

(中國時報)