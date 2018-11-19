2018年11月19日 04:11 中國時報 陳宜瑄

莫名的能量在胸口竄逃，心臟胡亂地狂跳著，偶爾還會揪住呼吸，這種情況是危險的，而且，一切都充滿傻勁的。輕微時多半只是麻麻癢癢的，彷似微微的電流不經意地流過。

第一次遇見那類型的男人時，感官銳利得不尋常，快得無法藏匿或壓抑。

白色襯衫、深藍西裝褲、皮帶、皮鞋……，再戴支知性手表，是最基本的款式，穿在這種男人身上簡單又俐落，看上去服貼的舒服。我趕緊撇開視線，那樣的眼神太過驚險，不過往往都是來不及的，在迅雷不及掩耳的毫秒間。我反省了狂妄的思想，畢竟彼此的關係是神聖不可褻瀆的。

十八歲生來是頭代罪羔羊，承擔了荷爾蒙的胡鬧和荒唐。青春期裡充盈著富含酒精成分的誘惑因子，使人一時醉得痛苦難捱，必須使勁地撥開眼皮來維持僅剩的意識，好以看得清楚，世界的原型和那種男人。

我伺機觀望著他，在明處。

但他更是謹慎的防著我，在暗處。

他的確是該好好的防著，以免我像頭放縱的狂牛，在紅布面前殺紅了眼，無意識的橫衝直撞。我也試著反抗自己的愚蠢，再次更新固有的審美和價值觀，以衣冠禽獸的醜態來嚇阻潛意識裡不該存在的癡情愛慕。

萬萬沒料到是，或許他更懂得我的萬般壓抑。在各自的心理拉扯裡，他倒像逗弄魚兒的漁人，偶爾故意放長了餌，待魚群靠近後，立即捲回釣魚線。隱隱約約我似乎懂得這些暗示著什麼，愈是禁忌的關係，愈曖昧得撲朔迷離。離別前，他先是皺著眉頭認真的凝望著我的雙瞳，再握了握我的手，告訴我往後要一切都好，一切都好啊！

丟臉的是，我胃口倒好啊！張大嘴笨拙得咬走魚餌，像隻餓昏頭的蠢魚。第一次也是最後一次吃到魚餌。

二十以後，我反而防著這種面面得體但又帶著包袱的男人，並徹底明白了當時不怎麼舒服的感覺。但是，我仍舊不願穿露出腳趾的鞋子，仍舊多瞥了幾眼，那種男人的背影。

(中國時報)