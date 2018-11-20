直球對決 陳喊 弊案絕緣體！韓誓 貪汙關到死

2018年11月20日 04:11 中國時報 李義 、 林宏聰 、 柯宗緯 、 曹明正 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長政見辯論會19日舉行，藍綠雙雄唇槍舌戰2小時，處處機鋒；韓國瑜最後打廉能政治牌，宣誓「當選市長若貪汙放棄假釋關到死」，陳其邁則以自身人格擔保「我是弊案絕緣體」並要求韓要以同樣標準檢視慶富等案。

韓攻慶富案 打出廉能政治牌

辯論接近尾聲，韓國瑜突然殺出「慶富案」海洋局長喬土地、陳菊親信趙嘉寶貪汙判刑趴趴走、5000個坑洞顯示工程驗收有問題，市民對廉能政府失望與期待。

陳其邁立即回應，以人格保證「我是弊案絕緣體，一點也沾不上邊」，強調不護短，地方、中央統統查清楚。並指慶富案在馬政府時代，到副總統辦公室喬聯貸案，不論是吳敦義副總統或其他層級不分中央地方都要查清楚，不要有雙重標準。

但結論時，韓國瑜加碼追擊打出廉能政治牌，指人民已不相信政府，政治人物貪腐太多，宣誓要重建人民對市府信心，宣誓「當市長若貪汙就放棄假釋關到老死，且政務官都必須宣誓，建立人民對政黨政治人物的信任」並強調清廉這是下一個民主政治發展最重要的一步。

陳端數字反擊 政策細節誘騙

陳其邁的結論持續追擊，指韓除了口號、太平島及摩天輪之外，對市政與城市轉型完全不瞭解，還要韓回去與經濟顧問、前行政院長張善政好好談談AI願景。陳其邁最後還是訴諸溫情牌強調，「自己是道地的南部子弟，與高雄同甘共苦，要韓國瑜不要再傲慢嘲笑高雄。」

整場辯論過程雙方時而直球對決，時而以內外角球誘騙揮棒，有市府團隊為後盾的陳其邁處處以政策細節誘韓入陷阱，例如提衛武營國家藝術文化中心音樂吸引逾萬人參與，高雄不是又老又窮，又批評韓的14項政見中未見文化政策，譏諷韓國瑜連衛武營中心是文化部管理而非文化局都搞不清楚。

韓國瑜也不是省油燈，立即回報陳說一通電話就有護士到家服務的長照政策，卻不知醫護人力不足與辛勞。

陳接著又多細節數字強攻，韓則回答不會去問有多少消防栓這些沒意義的數字，市長會任用專業人士做事，反問擔任立委20多年，高雄負債高，錢花到哪裡去了？如何解決財政問題？

緊咬又老又窮 疾呼面對現況

陳則陳述中央地方財政不公的各項數字，訴求這些都是中央政策造成汙染留高雄，稅收卻在台北，要韓多走基層解高雄人的痛苦。

陳其邁緊咬「又老又窮」只會唱衰，如何吸引觀光客進來？韓國瑜重申，「有人講真心話，就把嘴巴堵住，永遠無法解決問題」並列舉多項數據，高雄名列六都之末，疾呼要勇敢面對現況才能解決。

(中國時報)