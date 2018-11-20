端都更牛肉 房屋稅凍漲！丁守中推自住1戶免房屋稅

國民黨台北市長候選人丁守中(右二)19日一早就站在馬路邊，向上班的人潮車潮拜票。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導
姚文智辭立委選市長　丁守中批DPP「棄姚保柯」

「加速推動都市更新」是國民黨籍台北市長候選人丁守中的重要政見，但為因應都更之後，房屋稅可能提高，影響住戶參與都更意願，因此丁守中主張，都更後房屋稅不漲為原則，對僅有1戶的自住者，房屋稅可逐步調降至零，盡量降低市民負擔。

批柯4年完成不到1％

台北市長柯文哲4年任內，北市畫定更新區域的都更完成率不到1％，丁守中曾痛批，幾百年都無法完成老舊公寓都更，「柯文哲做不到的，丁守中來做。」

丁守中強調，居住正義是站在大多數居民那邊，面對北市老舊建設，他若當選市長後，將以放寬容積為獎勵推動都更，都更完成後，不會調高房屋稅，更要考量推動自用住宅一戶免房屋稅。丁陣營發言人楊植斗說，因為一戶自住，無關炒房，應盡量降低市民負擔。

關於一戶免稅，前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲亦曾提過「自住一屋免房屋稅」的構想。

陳冲8月時指出，過去幾年房屋稅很「謙卑」，但隨著地方政府大幅提高房屋標準單價、提高房屋稅稅基後，現在房屋稅已經漲很多，退休族群終其一生只有一間房子，房屋稅拉高後，他們只能撙節支出。

放寬容積增強意願

陳冲表示，20幾年前「房屋稅抗稅行動」，包含前總統陳水扁、現任總統府祕書長陳菊等，當時都參與連署，主要訴求為居住是「天賦人權」不應課稅，但未成案。

然而隨著房屋稅不斷上漲已到驚人地步，他認為政府應該積極思考自住一屋免徵房屋稅的看法。

對於丁守中所提自住免房屋稅，姚文智陣營表示暫不回應。台北市政府發言人劉奕霆表示，若採此構想，台北市自有財源稅損將達25億元，外界仍以「大灑幣」之心態拋出不惜「債留子孫」的政策支票，難道真把市民當傻瓜嗎？

(中國時報)

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