新北市議員質疑為蘇巧慧競選立委鋪路！蘇貞昌基金會被指700萬流向不明

2018年11月20日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

林國春疑蘇貞昌基金會募黑款 藍促公布帳目

民進黨新北市長候選人蘇貞昌再爆財務不清！國民黨新北市議員林國春、林金結19日質疑蘇貞昌「超越基金會」700萬元人事費，真正執行僅62萬元，疑為長女蘇巧慧競選立委鋪路，蘇應說明公益基金會與家族間關係。對此，蘇貞昌強調，基金會由新北市主管多年都沒問題，質疑是選舉烏賊戰術。

編預算卻不花 太不合理

林國春質疑，一般基金會是非營利財團法人，超越基金會從2011年成立，2014年九合一大選時，當年蘇貞昌超越基金會人事費用暴增到700多萬元，並編列包含「超越達人計畫職場體驗」、「超越達人計畫前進校園」、「超越達人計畫共讀計畫」等600萬活動預算，但實際僅執行60多萬元，其中「超越達人計畫前進校園」還群募活動費用，有編列預算卻不花，太不合理。

林金結質疑，蘇貞昌次女蘇巧純在2014年8月成立「貳參壹零創意整合有限公司」，資本額200萬元，700多萬人事費是否挪用來讓女兒成立公司？

林金結表示，「貳參壹零」名義上業務範圍是會議、展覽和民調，網路搜尋卻沒看過相關業務，和蘇巧純另間公司23設計相比差很大，且該公司位在立院附近，疑為蘇巧慧2016選立委鋪路。

蘇駁新北審核 誰有問題

林金結質疑，蘇貞昌表面上利用超越基金會做公益，實際上卻是用文創包裹政治活動，讓蘇巧純輔助蘇巧慧網路操作，打造繼承老爸意志的強大蘇系立委。

對此，蘇貞昌強調帳冊資料都報新北市教育局審核管理，若有問題，新北市府豈不是失職？這明顯就是選舉的烏賊戰術。

超越基金會發表聲明指出，2013年到2017年每年收入約1000萬，2014年超越達人計畫的「前進校園」專案場次增至39場，才導致年度人事費用增加，相關會務皆依法辦理，年度財務報告由會計師簽證。

侯辦發言人賴冠群則指出，老縣長一向「寬以律己、嚴以待人」，面對市民追問180萬的錢從何而來，竟然整天「氣噗噗」。他也奉勸老縣長，公益的基金會與家族間到底是什麼關係，必須要好好說清楚。

(中國時報)