新聞透視－尤清情義挺蘇 難掩過往恩怨

2018年11月20日 04:11 中國時報 林金池 、 譚宇哲

民進黨新北市長候選人蘇貞昌選情吃緊，前台北縣長尤清出面力挺。但當年蘇貞昌選縣長時盛氣凌人，刻意與尤清切割，甚至蘇在當選那晚，以女兒要辦耶誕派對為由，要尤清「限時」搬離縣長官舍，未料耶誕夜當晚官舍一片漆黑，這些政治冷暖，不知蘇老縣長還記得嗎？

尤清19日出席資深黨員挺蘇貞昌活動稱讚，蘇貞昌是第一名的台北縣長、行政院長，台北縣任內很多建設都是蘇貞昌完成，新板特區蘇貞昌更居首功，2人互動看似熱絡，卻是相敬如賓。

但事實如此嗎？凡走過必留下痕跡，根據2017年尤清等人所寫的《睠睠懷顧─台北縣政府的那些年》，把新板特區的規畫過程述說非常完整，林豐正開始，尤清擴大規模，接任的蘇貞昌、周錫瑋、朱立倫功不可沒，可絕對不是蘇貞昌所稱「因他而起」。

1997年台北縣長民進黨內初選，尤清支持曾任台大教授的機要祕書張國龍，最後由蘇貞昌獲勝，2人雖然表面上沒有結下梁子，但關係卻異常冷淡，蘇在選戰時刻意切割尤清，這是當年眾所皆知的事。

書中描述，蘇貞昌當選那晚對尤清說，就讀台大的女兒（應該是蘇巧慧）要在縣長官舍辦耶誕晚會，要求尤清3天內搬走，讓尤清深感錯愕。照理說，卸任首長有2個月搬遷時間，蘇的要求並不合理，不過，尤清沒多說什麼，3天內匆匆搬離，但是耶誕夜當晚，文化路上的縣長官舍一片漆黑。

尤清卸任至今20多年，當年的團隊首長，每年5月還是會聚在一起到觀音山聚餐吃竹筍的「竹筍會」，這些追隨尤清多年的部屬，總會自嘲這是「流亡政府」的聚會。

大多數跟尤清共事過的縣府主管，在蘇貞昌上任後被「趕盡殺絕」，不是被調職就是被離職，或被迫選擇黯然退休，可說無一倖免。

當年蘇貞昌氣勢如日中天，尤清忍氣吞聲默默離開；如今蘇貞昌選情告急，尤清力挺，綠營看似團結的外表下，卻掩蓋不住這些難堪的恩怨過往。

(中國時報)