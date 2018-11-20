侯斥段宜康造謠「一直製造曲棍球」

國民黨新北市長候選人侯友宜（右前）19日到八里區、淡水區進行車隊掃街拜票，受到民眾夾道歡迎，他也向大家握手致意，感謝支持。（趙雙傑攝）

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中國時報
高彥哲／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜19日遭綠營指控借貸1500萬元給新壽公司董事長林坤正，事後卻未申報；侯友宜痛斥綠委段宜康抹黑造謠，是選舉文化最卑劣、民主過程中最恥辱的一件事，並酸段宜康「他的曲棍球不但沒有吞，卻一直在製造曲棍球！」

侯友宜強調，他這一輩子都乾乾淨淨，財產申報都在監察院非常清楚。他批評段宜康是「民主之恥」，「曲棍球不但沒有吞，還一直在製造曲棍球」，是我們選舉文化最卑劣、也是民主過程裡面最恥辱的。

侯友宜無奈表示，參選以來，自己一直是接受公開透明的檢驗，但段委員結合特定媒體，每天用斗大標題不斷抹黑造謠傷害家人，但沒有一件事是真的，沒有欠稅也說有欠稅、不是都更也說炒地皮，一再抹黑。

侯友宜也直言：「如果財報真有問題，監察院早就找上門了。」對手陣營一而再、再而三抹黑，台灣人民應該要好好思考，堅持選舉要用正向力量，用選票來對付奧步手段。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉說，侯友宜已多次向外界說明財務狀況，監察院也有相關資料供外界檢驗，一切合法；侯妻任美鈴與林坤正之間的借貸關係，也已依法向監察院申報登載，一切公開透明，禁得起檢驗。

侯慶莉表示，段宜康基於選舉操作考量，接二連三以「東廠」含沙射影的方式汙衊侯，影射抹黑侯友宜的名譽，行為令人不齒，「這是民主最壞案例，更是台灣選舉文化的恥辱。」

(中國時報)

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