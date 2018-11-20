蘇任內兩開發案 挨轟圖利建商

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌在台北縣長任內推動新板特區、北大特區土地開發案，但新北市議員質疑，新板特區賣地之後再「放寬使用項目與容積獎勵」，北大特區則以「超級誇張容積獎勵」吸引建商購地，兩案最大得利者就是建商。

市議員林金結表示，新板特區在2004年1月招標11塊公有地，土地標售9筆後，台北縣政府追加給予「原規定商業使用，放寬為住商使用」的優惠，1年內開發再加給10％容積獎勵，讓建商賺取暴利。

另在三峽、樹林交界的北大特區，原本是仿造國外大學城的低密度住宅區域，原規畫居住2萬9500人，但蘇貞昌為了加速開發，2003年將容積獎勵提高到80％，造成今日北大特區塞車、教育資源不足現象。

新北市議員候選人葉元之解釋，提高到80％的超級誇張容積獎勵，通常只會應用在開發難度非常高的老舊都更案，但北大特定區開發案為「全新公有空地」，把80％的容積獎勵大放送給建商，造成北大社區人口超出預期將近1倍，建商賺飽飽，人民卻深受土地過度開發之害。

葉元之質疑，開發土地方法百百種，但「會做事」蘇老縣長卻想出給予優惠容積獎勵的方法，建商賺飽飽，蘇老縣長應該要好好交代決策過程

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，蘇率縣府團隊為台北縣開發這麼多土地，自己沒有留下任何一塊土地，九大開發案不但促使大片土地活化利用，更進一步帶動當時台北縣整體發展，縣府還因此取得超過410公頃的公共設施用地，節省支出達1400億元。

他指出，侯友宜還在當副市長，就在捷運站附近買地，還打出捷運到哪都更到哪，以及增加捷運站附近都更的基準容積等都更三箭政策；誰用政策圖利人民，誰用政策圖利自己，兩相比較就可知道。

(中國時報)

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