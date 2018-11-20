朱立倫不捨侯 批蘇吹牛抹黑

2018年11月20日 04:11 中國時報 高彥哲／新北報導

新北市長朱立倫19日晚間批評民進黨新北市長候選人蘇貞昌2.0就是多了「會吹牛、會抹黑」，當年蘇貞昌當行政院長說侯友宜是正義的代表，還拜託侯選台中市長或嘉義縣長，如今他參選新北市長，民進黨把他打成全台灣最壞的人，找不到他的缺點就打他太太和娘家，全力抹黑修理。

朱立倫19日晚間到三重替侯友宜、議員候選人蔡明堂站台，他說，以前台北縣根本比不上台北市，現在新北和台北差距不大，台北市國民運動中心是馬英九在市長任內做的，蘇貞昌當8年縣長一處也沒有。

蘇自稱關心老人，台北市補助老人健保費，台北縣根本沒有，還是前縣長周錫瑋才推動；台北市推動垃圾隨袋徵收，台北縣還是隨水徵收，縣民每年要多交好幾百塊的垃圾費。

最近他到中南部去助講，許多人都說要教訓民進黨，因為蔡英文實在做得有夠爛，蔡英文嗆「國民黨沒有資格教訓民進黨」，但現在想要教訓民進黨的是人民，台灣的最大黨就是「討厭民進黨」！

朱立倫說，最近他非常捨不得侯友宜，民進黨陳水扁當總統、蘇貞昌當行政院長時，都說侯友宜是鐵漢、英雄、正義的代表，8年前民進黨拜託侯友宜選台中市長或嘉義縣長，但被婉拒。

如今他參選新北市長，民進黨卻把他打成全台灣最壞的人，找不到他的缺點，就打他太太和娘家，全力抹黑修理，選舉應該談政見比條件，比條件，大家要用選票支持侯友宜。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，按朱立倫的邏輯，朱擔任桃園縣長還在馬英九與蘇貞昌之後，但桃園沒有垃圾費隨袋徵收，國民運動中心一處也沒有，顯然朱為搶救侯友宜選情慌了手腳，口不擇言，還打自己一個耳光，請朱立倫說明為什麼在桃園縣長任內公托0所、都更0件、汙水接管不到3％。

(中國時報)