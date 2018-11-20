陳其邁關注細節 韓國瑜掌握大方向！新聞透視－辯論 韓贏了風度 邁贏了辯才

2018年11月20日 04:11 中國時報 林宏聰

高雄市長候選辯論結束後，前行政院長張善政（右）及前內政部長李鴻源（左）等人陪同韓國瑜（中）召開會後記者會。（劉宗龍攝）

政見會「肢體玄機」！ 韓陳辯論殊死戰今晚開戰

高雄市長雙雄辯論，捉對廝殺，雙方仍不脫原本各自風格，各有擅長。民進黨陳其邁關注細節，交叉詰問提出衛武營營運、漁港轉型等問題，凸顯對手不夠了解高雄；韓國瑜則堅持當市長要抓大方向，「就像我不會問你高雄有幾個消防栓！」

陳談政見 韓表達態度

10日的公辦政見會沒安排交叉詰問，但陳其邁準備充足，有限時間內將橋頭科技園區、亞洲新灣區、偏鄉觀光、智慧城市、傳產升級、年輕人租屋補貼等政策全說一次，昨晚他在申論部分，照樣一一細數政策，更喊出4年內要讓高雄營業額增加1兆。

而口才犀利的韓國瑜原本備受外界期待，但他那天面露疲態，比起談政見，更像是在表達態度；儘管被對手罵準備不足，但也有韓粉護航說，政見只要背一背，誰都會講，更重要的是政治人物面對問題坦率的態度。

昨晚電視辯論會，雙方直球對決，一對一攻防6回合、多達12個題目，不容任何取巧閃避。陳其邁穿著筆挺西裝出席，打了1條淡藍色領帶，韓國瑜則維持藍襯衫、捲起衣袖造型，雙方賽前握手時，陳刻意拍了韓肩膀兩下，似乎想要壓下對方氣勢。

陳再批評韓不懂高雄

陳其邁語氣激昂，拉高聲調，不斷批評對手「你不懂高雄」、「你要當市長的人不能不懂」，交叉詰問時他問中芸漁港、汕尾漁港未來如何轉型？衛武營藝文中心如何營運？試圖彰顯對手對市政細節沒他那麼了解，但問題太過細節，反被酸格局只有局長、科長等級。

韓妙答「不是選公務員」

韓國瑜妙答「我又不是選公務員」、「我也不會問你高雄有多少消防栓」，他說，這些問題經發局長、海洋局長、文化局長都能答得很好，坦承他剛到高雄1年多，不可能樣樣掌握，但他所提出的政策都是環環相扣，一旦雙語教育設置好、建置產業鏈拚經濟，高雄成為外商雲集之地，加上北漂和外漂青年返鄉、鄰近縣市人口移入謀生，高雄人口為何不可能成長到500萬？

陳其邁在地耕耘多年，加上市府團隊全力支援，對市政建設掌握度沒話說，且事前下足功夫練習，申論、詰問及結論時間控制得剛剛好，幾乎分秒不差。

反觀韓國瑜隨性發揮，對先前提出的太平島挖石油、人口成長500萬、愛情摩天輪都有更深入解釋，唯獨不想多花時間理睬對手過於枝微末節的刁鑽問題，走出自己的韓式風格，對韓粉會有更強凝聚力。

(中國時報)