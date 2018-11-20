陳其邁關注細節 韓國瑜掌握大方向！新聞透視－辯論 韓贏了風度 邁贏了辯才

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（右）、民進黨高雄市長候選人陳其邁（左）19日晚間舉辦電視辯論會，會後兩人展現君子風度相互擁抱。（三立電視台提供）

友善列印
中國時報
高雄市長候選辯論結束後，前行政院長張善政（右）及前內政部長李鴻源（左）等人陪同韓國瑜（中）召開會後記者會。（劉宗龍攝）
政見會「肢體玄機」！　韓陳辯論殊死戰今晚開戰

高雄市長雙雄辯論，捉對廝殺，雙方仍不脫原本各自風格，各有擅長。民進黨陳其邁關注細節，交叉詰問提出衛武營營運、漁港轉型等問題，凸顯對手不夠了解高雄；韓國瑜則堅持當市長要抓大方向，「就像我不會問你高雄有幾個消防栓！」

直球對決 陳喊 弊案絕緣體！韓誓 貪汙關到死
陳拋漁港轉型 韓問毒品氾濫

陳談政見 韓表達態度

10日的公辦政見會沒安排交叉詰問，但陳其邁準備充足，有限時間內將橋頭科技園區、亞洲新灣區、偏鄉觀光、智慧城市、傳產升級、年輕人租屋補貼等政策全說一次，昨晚他在申論部分，照樣一一細數政策，更喊出4年內要讓高雄營業額增加1兆。

而口才犀利的韓國瑜原本備受外界期待，但他那天面露疲態，比起談政見，更像是在表達態度；儘管被對手罵準備不足，但也有韓粉護航說，政見只要背一背，誰都會講，更重要的是政治人物面對問題坦率的態度。

昨晚電視辯論會，雙方直球對決，一對一攻防6回合、多達12個題目，不容任何取巧閃避。陳其邁穿著筆挺西裝出席，打了1條淡藍色領帶，韓國瑜則維持藍襯衫、捲起衣袖造型，雙方賽前握手時，陳刻意拍了韓肩膀兩下，似乎想要壓下對方氣勢。

陳再批評韓不懂高雄

陳其邁語氣激昂，拉高聲調，不斷批評對手「你不懂高雄」、「你要當市長的人不能不懂」，交叉詰問時他問中芸漁港、汕尾漁港未來如何轉型？衛武營藝文中心如何營運？試圖彰顯對手對市政細節沒他那麼了解，但問題太過細節，反被酸格局只有局長、科長等級。

韓妙答「不是選公務員」

韓國瑜妙答「我又不是選公務員」、「我也不會問你高雄有多少消防栓」，他說，這些問題經發局長、海洋局長、文化局長都能答得很好，坦承他剛到高雄1年多，不可能樣樣掌握，但他所提出的政策都是環環相扣，一旦雙語教育設置好、建置產業鏈拚經濟，高雄成為外商雲集之地，加上北漂和外漂青年返鄉、鄰近縣市人口移入謀生，高雄人口為何不可能成長到500萬？

陳其邁在地耕耘多年，加上市府團隊全力支援，對市政建設掌握度沒話說，且事前下足功夫練習，申論、詰問及結論時間控制得剛剛好，幾乎分秒不差。

反觀韓國瑜隨性發揮，對先前提出的太平島挖石油、人口成長500萬、愛情摩天輪都有更深入解釋，唯獨不想多花時間理睬對手過於枝微末節的刁鑽問題，走出自己的韓式風格，對韓粉會有更強凝聚力。

(中國時報)

直球對決 陳喊 弊案絕緣體！韓誓 貪汙關到死
陳拋漁港轉型 韓問毒品氾濫
陳其邁發動眼淚攻勢
辯論躲避球 你丟我閃
朱立倫不捨侯 批蘇吹牛抹黑 陳拋漁港轉型 韓問毒品氾濫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。