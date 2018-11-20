陳拋漁港轉型 韓問毒品氾濫

2018年11月20日 04:11 中國時報 曹明正 、 周毓翔 、 朱真楷 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄巿長辯論，陳其邁在第二階段交叉詰問第1題，就先問高雄有16個漁港，而中芸、汕尾2漁港，韓國瑜的轉型策略是什麼？韓則在第4題問對手，如何解決高雄市毒品氾濫嚴重，沒看過陳其邁公開表達過意見。

韓國瑜被問時強調，他選的是高雄巿長，不是公務員，2漁港轉型可以問海洋局長、經發局長，就像他不會問陳其邁高雄有多少根消防栓，沒有意義。因為高雄是4個新加坡大、10個台北巿大，這麼多產業，他沒辦法全部了解。

會後有媒體問韓是否覺得民進黨執政這麼久卻沒處理轉型問題，韓說他本來是不想講的，因為不太厚道，但確實陳其邁當了2、30年立委，民進黨執政這麼久，「有那麼多想法早就該做了，放到肚子都不講，自己當市長才做嗎？」

前行政院長張善政會後也替韓緩頰，張善政表示，全台大概有400多個漁港，他當行政院長的時候也不會只關注其中一、兩個漁港，看的應該是所有的漁港如何轉型，而他也是委託專業的農委會去處理。他覺得陳其邁這題不太適當。

至於在辯論中談到「九二共識，一中各表」，韓國瑜解釋，他是為了把東西賣得出去，才會去講這個，一切就是依照《憲法》標準，他也說過高雄不拚政治要拚經濟，所以講這樣就夠了。

針對韓國瑜在辯論會中提出九二共識、一中各表，陳其邁競選辦公室總幹事趙天麟昨晚首度提出「雙力」主張，以取代九二共識。他強調，高雄市作為開放的城市，「我們很有自信與中國大陸往來，而且能夠不以九二共識為前提，不需要靠九二共識，而是要靠『努力』與『魄力』！」

陳其邁回應毒品氾濫時強調，他身為醫師知道年輕學子接觸毒品，毒品再犯率高，因此高市府已成立全台第1個毒品防治局，他時任代理市長時也嚴厲掃蕩搖頭店，毒品防治必須採取強制嚴厲手段，多管齊下才能嚇阻。

陳其邁另問韓國瑜，他的文化政策是什麼？對於未來衛武營藝術文化中心的營運有什麼具體想法？韓國瑜回答，如果他當選高雄巿長，任命的文化局長一定英文非常好，不管對內、對外推銷整個文化，一定要重視文化的產業，而陳講的都是硬體，但軟體這一塊更重要。韓國瑜說，未來文化局長會有很好的文化內涵，可以把好的文化引進來。

(中國時報)