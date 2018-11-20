2018年11月20日 04:11 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長「雙雄辯論」昨晚落幕後，陳其邁進一步發動眼淚攻勢，不僅請出「高雄大氣爆」傷者徐晏祥陪同出席會後記者會，更罕見的眼眶泛紅、哽咽地說，這次選舉他受到網友系統性的海量抹黑，但「黑夜寒流」總會過去，呼籲市民要做很冷靜的決定，讓高雄團結迎向美好未來。

陳其邁昨晚在結束辯論會後，攙扶著行動不便的徐晏祥，共同現身記者會現場，大打悲情牌。當被問到如何評論自己與對手的表現時，陳其邁說，自己就是很誠實地把對高雄的想像跟市民報告，成果如何，相信市民很聰明，自己會打分數。

儘管稱讚市民很聰明，但陳其邁仍難掩怒氣抨擊網友說，前陣子政見發表會結束後，他在PTT受到200多責的海量洗版抹黑他戴耳機，這是對他人格的抹黑與羞辱；幸好這段時間有作家小野、導演柯一正等人出面支持，呼籲網路霸凌、海量系統性抹黑到此為止，「選舉最後六天，黑夜寒流總會過去，選舉結束後大家還是一家人」。

在砲轟網友抹黑後，陳其邁就用手撫摸身旁「高雄大氣爆」傷者徐晏祥因燙傷而結疤的手臂說，自己原本已忘記4年前幫過對方什麼，很謝謝今天好朋友能到場支持，「也許我的口才還有很大的進步空間，但是對於高雄我比任何人都更熱愛……」說完這句話，陳其邁眼眶突然泛紅，語氣哽咽地說，市民朋友要做很冷靜的決定，11月24日終究會過去，希望高雄能更團結，迎向美好未來。

引發關注的是，在交叉詰問過程中，陳其邁特別詢問韓國瑜對高雄林園「中芸」、「汕尾」兩個漁港有何轉型策略，由於兩處漁港位處偏鄉，不少高雄在地人也未曾聽過，因此，這道題目被外界視為「陷阱題」。

對此，有媒體就特別詢問陳其邁「這是不是故意製造陷阱給韓國瑜？」他說，這兩個漁港是高雄最南邊的漁港，對於每一個農漁民都要同等對待，不能忽視任何人，既然所有林園人都曉得「中芸」、「汕尾」有淤積問題，因此，「我本來以為他（韓國瑜）對這些問題應有了解才對」。

(中國時報)