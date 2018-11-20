辯論躲避球 你丟我閃

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中國時報
／高雄報導

「你丟我閃、我丟你閃！」陳其邁、韓國瑜直球對決的辯論，說穿了，就像場躲避球賽，而這顆球不外乎摩鐵摩天輪、人口500萬、太平島挖石油、促進觀光、高雄成全台首富等老議題，但這些老議題勾勒出的背後意涵，強調高雄負債及面臨困境；雖然兩人對於解決說法南轅北側，相互批評對方天馬行空，不過，這場一對一決戰也讓全台觀眾直呼精彩。

陳其邁提到，4年內要讓高雄市營業額從4.5兆提升到5.5兆，讓高雄人走路有風，口袋有錢。他諷刺，高雄要往前，不是靠太平島挖石油、不是在愛河蓋摩天輪摩鐵，只要韓國瑜願意收回這些不切實際的政見，會贏得他的尊敬，但他認為這些就是韓國瑜的全部，只有口號，所以高雄市長當然不能換韓國瑜做。

韓國瑜則認為，陳一直說他天馬行空，完全胡說八道。對於太平島挖石油，他解釋，所謂開採石油，並不是在太平島上開，而是在周邊海域，為此他被誤會半年，因為當初一直思考，當市長怎麼替高市府還債？民國70年，中油經過經濟部核准，探勘523公尺，102年左右，進行第二次探勘，約4000多公尺，都是經濟部核准。

韓國瑜主張高雄人口10年內衝到500萬，認為陳其邁膽小、沒目標。陳其邁回擊，自己當然有人口目標，但不會定為500萬，他力拚橋頭科學園區增加3萬個就業機會、和發產業園區創1萬個就業機會及500億元產值、仁武產業園區6500個工作機會及250億元，利用產業轉型來發展人口及經濟。

陳其邁點出，近代歷史世界人口增加100萬只有香港，質疑韓國瑜策略的人要進來就是承認九二共識，韓還是沒把人口怎麼增加，讓經濟更好講清楚，而對石化不了解、面對文創又空洞，「像大學生抄政見，具體方法也沒有」，怎麼為高雄創造就業機會，要北漂青年回高雄，試問產業政策在哪呢？

(中國時報)

陳其邁發動眼淚攻勢 攻防各有得失 陳殺紅眼 韓拉尾盤

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