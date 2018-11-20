攻防各有得失 陳殺紅眼 韓拉尾盤

2018年11月20日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長藍綠首辯，PTT鄉民看熱鬧，評比韓國瑜、陳其邁攻防各有得失分。有網友分析，陳較瞭解高雄，問題問得細，挖洞給韓總跳，自稱暖男卻殺紅眼攻擊；反觀韓格局較大，具市長之姿及國際視野，「廉能政府」更打得陳啞巴吃黃蓮。

陳其邁嘲諷韓連戶籍地林園漁港困境都答不出來，有網友說「對韓國瑜真的失望透了，這麼重大的事情都不知道，因為兩個漁港我決定不投國瑜了！」但也有網友認為民進黨知道漁港有問題，試問執政30年怎不做？

也有鄉民看陳其邁問題瑣碎，感覺是在選市議員，還是乾脆去當韓國瑜的幕僚算了，反觀韓國瑜提的都是大格局。另有鄉民認為，韓國瑜還是不了解高雄，盡是口號，「好像妙天禪師在說法，好像當選後，高雄就群英聚會、人人都會講英語一樣。」

韓國瑜在愛情摩天輪部分因「口誤」失分，他指出，中原大學設計學院院長帶學生到愛河，誇獎他天才，愛情之河可以做愛情產業鏈，卻遭中原大學設計學院院長陳其澎打臉「我發誓我從來沒有見過韓國瑜，你肯定碰到金光黨了」。

對此，有網友替韓國瑜澄清，韓國瑜是口誤，韓指的並非陳其澎，而是中原設計學院文創休旅設計中心主任魏主榮。網友也在「黑特版」貼文指稱，陳其邁就可以「口誤」把藤井樹當成日本人？反將陳一軍。

部分網友認為辯論會陳、韓兩個都有失分，前面韓真的表現不好，後面拉尾盤，記者會利用幕僚專家補血；陳其邁在辯論會前半段勝面很大，後面觀光及廉能政府都被壓著打有點失控，記者會呈現哭調仔，利用氣爆打悲情牌，「每一場造勢大會都在哭哭，1124乾脆哭個過癮！」

(中國時報)