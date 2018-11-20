姚批柯操弄棄保「還需證據嗎」

駐日代表謝長廷（右）昨為姚文智（左）助選，由於今年9月國人在日本關西機場受困，謝以距離572公里「遠水救不了近火」而未到場，這次卻飛來2000多公里外馳援，遭網友狂酸不已。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導
無黨籍台北市長候選人柯文哲（中）19日前往晴光商圈與雙城街夜市掃街，當場試吃攤商送的紅豆餅。（陳怡誠攝）

台北市長選舉「棄姚保柯」傳言甚囂塵上，民進黨台北市長候選人姚文智昨天直指，雖然沒有實際證據是台北市長柯文哲陣營放出，但目前所見「還需要證據嗎？」姚文智並質疑柯文哲妻子陳佩琪沒事會發文說「不需要退出政壇」這種話嗎？

何必發文「不需退出政壇」

對外界一直傳出棄保，姚文智昨天接受電台專訪，左批柯文哲，右打國民黨候選人丁守中，他說，「丁守中很蠢，傻傻的跟著說棄保」，他不是想罵丁守中，但在這選舉裡，會操作棄保的人，是有需要的人，「不知道丁守中跟著起鬨幹嘛？」

被問到是否有證據說柯文哲是操弄棄保的人？姚文智說，他沒有實際證據，但目前所看到柯陣營做的一切，「這還需要證據嗎？」

他強調，棄保不可能發生，一來丁守中是國民黨，選民不想讓國民黨再回來，這是綠營跟中間選民所無法接受；另外柯文哲這幾年的轉變，不斷的說謊，市政上的乏善可陳，還有討好大陸的兩岸一家親的態度，相信選民眼睛也是雪亮的。

蔡英文總統文膽、海基會副董事長兼祕書長姚人多昨也力挺，強調他公開站出來就是要破除棄保說法「代表我挺他、主席挺他、總統挺他、民進黨挺他」。

嗆聲要黨中央處理陳景峻

對民進黨籍台北市副市長陳景峻為柯站台，姚文智也嗆聲要民進黨中央處理，他說，周三是民進黨中常會時間，希望黨中央能夠對此表達態度，他也會以民進黨候選人身分，跟黨再書長洪耀福討論要不要處理。

不過洪耀福表示，陳景峻屬一般黨員，管轄權在新北市黨部，不在黨中央。民進黨發言人蔡適應也說，黨中央已與姚文智聯繫，表明黨中央已了解相關違紀情事，指示新北市黨部依程序盡速處理。

民進黨新北市黨部副執行長徐文明則表示，黨部不會主動處理，因為依照程序，若要求懲處黨員，提案人必須寫明具體事證，再送交黨部討論，截至目前尚未收到任何黨員的提案。由於評委會和執委會每月開一次，這些會議都才剛舉行過，就算有人提案，最快也要等到12月才會討論。

(中國時報)

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