畫錯靶 射錯箭 真正黑手是自家人

2018年11月20日 04:11 中國時報 林縉明

台北市長選情膠著，藍綠白選票搶得凶，選戰最後關頭棄保是否發酵，將影響選舉結果。不過，民進黨候選人姚文智昨痛批柯陣營是操作棄保幕後黑手，恐是畫錯靶、射錯箭，因藍營選情受韓流外溢影響，令綠營基層擔憂柯綠相爭讓丁得利動作頻頻，加上民進黨中央定調「丁守中沒贏就沒算輸」，顯見操作棄保的並非柯陣營，而是民進黨自己人。

韓流效應席捲全台，讓藍營選情大振，支持者嗅到勝選希望紛紛歸隊，連帶讓台北市重現藍天看到希望，連柯文哲也備感壓力，坦言，「有可能會輸」，看在綠營支持者眼裡，心中頗不是滋味，即便無法接受柯文哲兩岸一家親，也被迫含淚挺柯。

蔡英文總統雖數度為姚文智站台，仍遭姚抱怨輔選力道不夠，上周末姚陣營舉辦牽手護台灣造勢，也不見綠營大咖站台，連民進黨籍的台北市副市長陳景峻都投奔柯營造勢晚會助講，綠營態度讓「棄姚保柯」傳言甚囂塵上。

即便府院黨都否認棄姚，但綠營人士操作「棄姚保柯」早有跡可循，像是參與綠營高層會議的人士，放消息稱綠營定調「丁守中沒贏就不算輸」；日前親綠媒體又爆出柯心腹蔡壁如將見民進黨祕書長洪耀福，被解讀要討論棄保，以及姚活動上甚至有支持者高舉「開除洪耀福」的布條，種種跡象證明操作棄保的不是柯陣營而是綠營。

對民進黨支持者而言，現在扮演影響台北市長選舉關鍵角色，恐面臨保姚或保柯的抉擇，若堅持挺姚，姚多得一票，等同柯少一票，讓丁多一分當選機會，這是綠營基層最不願看到的結果。

操作棄保是一體兩面，目前看來很清楚是綠營自己人在放棄姚文智，而不是柯陣營在操控，與其批評柯文哲，姚應該搞清楚自家人的態度。

(中國時報)