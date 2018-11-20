丁對蔡喊話 別為一己之私打假球

2018年11月20日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中昨日肯定民進黨候選人姚文智請辭立委所展現的決心，但是丁守中也呼籲兼任民進黨主席的蔡英文總統，「不要基於一己之私與基層不一致」，在北市選舉操作棄保打假球。

姚文智在前天晚間宣布請辭立委，丁守中說，他對姚文智展現破釜沉舟的決心，表示肯定，說明了姚文智不會打假球，但民進黨中央和基層的態度似乎不一致，希望民進黨了解自己基層的心聲，大家打一場光榮的選戰，不要有任何的棄保算計，蔡英文不要基於一己之私，操作棄保，否則對姚文智不公平。

至於姚文智請辭若能吸引綠營選票回流，對丁守中堪稱利多？丁守中說，是否有利不曉得，但至少確定了真正的三方競爭態勢。

另有媒體問，民進黨台北市副市長陳景峻為無黨籍台北市長柯文哲站台，甚至呼籲大家給柯文哲多一個機會，是否覺得民進黨仍有可能操作棄保？丁守中表示，這難免讓人有此聯想，

柯文哲18日在造勢晚會批判台灣的政黨政治已經變成幫派政治，只要同黨就幫，不同黨就杯葛，丁守中就此表示，全世界的民主政治都是政黨政治，大家用政黨提出政綱、政見，來向人民推出負責的候選人，贏得選舉，這是民主政治的真諦。柯文哲騙左、騙右、騙藍、騙綠，忽藍忽綠。柯文哲這樣一個沒有政黨背書，又沒有核心價值，搖擺來搖擺去，政見又都跳票，才是不可信任的政治騙子。

(中國時報)