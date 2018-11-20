徐永明反咬 柯坦然「每天都被咬」

2018年11月20日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

時代力量在欠缺母雞帶領下，多名北市議員候選人數度以巧遇、路過為由「沾光」台北市長柯文哲，該黨立委徐永明昨日要求黨內議員候選人表態反對兩岸一家親，反咬柯一口，對此，柯19日坦然回應，「還好啦，我每天都被咬！」

時力這次在北市議員選情艱困，候選人在欠缺母雞帶領下，原本寄望與柯文哲合作拉抬選情，但雙方最終就是因為兩岸議題破局。不過，柯文哲仍多次透過巧遇、路過等方式暗助，甚至在自己選情危急之際，12日還前往時力議員候選人黃郁芬競辦對談；18日晚間柯文哲於北門廣場舉辦造勢大會，候選人林亮君、黃郁芬、蕭新晟也是上台排排站，與競辦成員同享萬名民眾鼓掌歡呼。

但就在柯對時力伸出援手時，徐永明見獵心喜，拿金馬獎爭議在臉書發文，「請台北時力候選人勇敢站出來反對柯文哲的兩岸一家親，認清議員監督的角色」，不僅狠捅柯文哲，也打臉自家候選人。果然徐PO文一出，立即引發網友圍剿，「你夠了沒啊！是沒看到你們家候選人跑去北門和柯同台，想害他們都不用選啊？」、「呵呵，那就不要貼柯P那麼近阿！」

面對外界質疑時力似乎要打柯、又要收割柯選票，柯文哲昨說，人與人之間不是只有政黨關係，還有親戚、朋友、同事，甚至同教會，不可能誰跟誰百分百相同，所以就是這樣。

但與黃郁芬關係是否因此生變？柯則緩頰，對他來講，只是給年輕人一個機會，至少相對來講，目前議員候選人年齡偏大，他覺得要給年輕人一個機會。但是否覺得在兩岸立場上被時力反咬一口，柯則自嘲「還好啦！我每天被咬」。

(中國時報)