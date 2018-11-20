推國旗OK繃 丁號召投票救台灣

2018年11月20日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨籍台北市長候選人丁守中昨天用「台灣受傷了」訴求，發起「投票救台灣」運動，並推出國旗OK繃造型的貼紙，號召全台選民站出來投票，拯救台灣。

丁守中說， 台灣受傷了，每投出一張「投對人、選擇正確」的選票，都是在救台灣。

丁守中並再推出兩則平面廣告，一則是以一隻「被烤焦的番薯」為象徵，配上文字「過去幾年，台灣受傷了，人民集體焦慮，心情鬱卒。台灣不能輸，台北要先贏」；另一則是用「國旗圖像的血液輸送袋」，象徵台灣正在失血，需要搶救。配上文字「台灣，不停虛耗生命力；台北，不斷流失競爭力。台灣不能輸，台北要先贏」。

他說，民進黨的執政，讓台灣受了太多太多的傷包括經濟傷、過勞傷、空汙傷、缺電傷、環保傷、農民傷、斷交傷、東廠傷、年改傷、教育傷、觀光傷。台灣現在是經濟困頓、民生凋敝、民主蒙塵、族群撕裂。台灣真的是「遍體鱗傷」。民進黨的執政下，台灣失去了方向，蔡英文政府帶給台灣的，是滿身傷痕。

丁守中指出，「韓流」怎麼會爆發？民進黨執政造成的民怨，累積了滿坑滿谷的炸藥。韓國瑜只是一個引信，點燃了高雄人的怒火，也點燃了全台灣人民的怒火，要終結民進黨「災難式決策」帶給台灣的傷害。「討厭民進黨」已經成為全民共識。

他說，詩人雪萊曾說：「冬天到了，春天還會遠嗎？」但是，「如果沒有行動，春天還會很遠很遠！」。所以搶救台灣，最重要的是行動。不管北漂西漂，人在哪裡，都要用盡一切力量，走進投票所。救高雄、救台北、救台灣。「投票救台灣！」運動，要結合國民黨所有縣市候選人，共同呼喚全台灣的選民站出來投票，拯救台灣。

丁守中說，台灣不缺勤奮優質的人民，只缺正確的方向和領導，只要做出對的選擇，台灣當然可以更好。1124之後，「你到底要不要看到台灣改變，擺脫那意識形態台獨的民進黨執政」要，就站出來，走進投票所。「救台灣，也救自己」。

(中國時報)