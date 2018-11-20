民視強播民調 中選會裝傻

2018年11月20日 04:11 中國時報 黃有容 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

《選罷法》明令選前10天不能公布、評論或引述任何與候選人或選舉有關的民調，但彭文正主持的民視政論節目《政經看民視》卻仗著董事長郭倍宏力挺，無視民視法務室及新聞部警告及違法選罷法規定，在14日重播有談論民調的節目，結果引起民視「內鬥」。

彭文正在13日《政經看民視》裡提到過去民調，由於14日就進入「選舉前10天」，若重播將明顯違法，此舉驚動了民視管理層，詢問新聞傳播群的法務，「是否接獲該節目對於有關民調播出的詢問」，得到否定答案。

不過，《政經看民視》執行製作在13日晚間卻對管理層表示「已和法務確認，民調重播內容不受限」，並於14日再度強調「有先詢問過」，「新的民調不可以播，舊的可以」；但有趣的是，法務則在調查中不斷澄清，從沒接獲《政經看民視》執行製作群任何詢問，且強調向中選會確認「民調無論新舊都不能播」。該節目執行製作的說法到底從何而來，成為羅生門，更驚動民視新聞傳播群副總胡婉玲親自調查。

胡婉玲在民視內部報告中指出，民視新聞台製播品質歸屬「新聞傳播群」監製、把關、負責，且NCC若對新聞台的節目進行懲處，都是新聞傳播群要承擔責任，播出民調可能招致1個頻道罰金500萬，該節目在4個頻道播出，罰金可能高達2000萬；她更嚴厲指責，「惟《政經看民視》節目定位高於新聞傳播群，從不接受任何建議，形成台灣所有論壇節目唯一的特例」。

但彭文正貴為民視政論節目「天王」，胡婉玲描述，在她親向郭倍宏及多位電視台高層報告後，郭倍宏竟裁示，為「尊重」彭文正的決定，願冒遭判罰500萬至2000萬鉅額罰金的風險，也要保留該民調段落，讓《政經看民視》的違法片段在當晚「原封播出」。

《鏡周刊》昨以《消失民視法務》老董寧被罰，揭露民視一哥彭文正與一姊胡婉玲的激烈角力，但中選會迄今仍未處理。發言人陳朝建表示，「個案的處理，依法是由主辦選委會審認」，他不便多做解釋。

(中國時報)