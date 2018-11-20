曲意配合政院 自拆獨立招牌

2018年11月20日 04:11 中國時報 張理國

中選會主委陳英鈐在立法院坦承，違反公投法第17條規定，配合行政院重新公告公投、並印製公報，過程中不知道行政院為何要更改機關意見書，言下之意，中選會等於不問理由就對行政院聽命行事，這還可稱為獨立機關嗎？

中選會言必稱獨立機關，依法行事。萬萬沒想到，拆掉獨立機關這塊招牌的不是別人，就是中選會，要說中選會甘為西廠也不為過。據了解，在重新修改公投的機關意見書之前，行政院曾徵詢中選會意見，得到的答覆是可以。行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院針對公投案的補充說明並非大幅修改原意，而是簡單摘要重點，深入淺出，協助民眾透過公報理解政府對該公投案的意見，以作為民眾決定前的參考。

問題是，真的有這麼簡單嗎？幸福盟理事長曾獻瑩在立法院抗議，大家知道幸福盟是反對同性婚姻的團體，外界可以不同意幸福盟的主張，但政院在重新修正公投公報上寫明，若本案獲得通過，行政院將進行同性婚姻相關法規的修正，「你讓全國公民以為第12案是在推動同性婚姻」，足見對公投案之進行已產生重大影響。據了解，幸福盟連日來已收到民眾詢問，在更改公告內容後，是否還要支持這項公投，換言之，對於幸福盟來說，新的政府機關意見書，並非摘要而已，而是對公投案產生反宣傳的疑慮。

相較舊版的政府機關意見書，新的公告內容既生違法疑慮，又引起提案人抗議，這已經不是畫蛇添足、而是曲承上意，搬石頭砸自己的腳。

中選會身為獨立機關，理應以平順完成選務為最優先任務，而不是為服務上級機關，自行找來過去公投第6案重新公告的前例，做為行政院重新公告的理由，況且過去第6案的重新公投並未超過28天期限，此案例明顯引喻失義，中選會違法同意政院重新修改意見書並加以公告，自當承擔所有後果。

(中國時報)