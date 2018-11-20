豐年社長被請辭 傳吳音寧接任

台北農運銷公司總經理吳音寧。（本報資料照片)

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中國時報
／綜合報導

年底大選選戰打得火熱，連鄉、鎮層級也跟著沸騰，財團法人豐年社社長汪文豪據傳因幫雲林斗南鎮鎮長候選人張有擇新書站台，上周即被兼任豐年社董事長的農委會副主委李退之要求自動請辭，引發外界揣測。據指出，社長空缺是為北農總經理吳音寧而準備，接任時機可能在24日大選過後。

但吳音寧否認，「沒有，我沒聽說這件事耶」，隨即掛上電話。民進黨祕書長洪耀福則說，沒聽說過此事。

豐年社日前為斗南鎮農會出版新書，介紹斗南鎮農會從百年農會組織轉向現代化農企業的過程，但因斗南鎮農會總幹事張有擇今年受國民黨提名，參與斗南鎮鎮長選舉，汪文豪參與新書發表會，疑因「幫人助選」，遭農委會要求下台。

記者向李退之求證是否要求汪文豪辭職，李退之表示，「沒有這樣的事情」，汪文豪是否辭職都是豐年社內部社務，謝謝外界關心。

但汪文豪坦承，確實是因幫斗南農會出書，使農委會高層受到地方壓力，質疑豐年社幫候選人競選造勢，故他已於11月16日提出辭呈，因豐年社董事長李退之告知隔天即不必上班，他的辦公室也早已清空。

他說，當初認為是單純的書籍發表，要求不要有張有擇競選背心、旗幟出現，但李退之認為，即使如此，還是會讓外界誤以為是競選造勢，故「希望我自己辭職負責」。汪文豪表示，若照李退之所言，造成農委會高層困擾，他願辭職，雖然李承諾會幫他安排適合位置，但他自己會找工作，希望他的辭職可以和緩選戰所造成的政治對立。

外傳豐年社社長懸缺，是順勢讓飽受輿論抨擊的吳音寧接任；農委會副主委陳吉仲則直言，「不可能！」沒有這樣的安排。黨內人士指出，吳音寧是蔡英文總統重視的人，且吳音寧是優秀人才，但若11月24日選舉結果不理想，黨內檢討恐無法避免，因此規畫讓吳音寧改任豐年社長，對她而言仍為適才適所。

(中國時報)

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