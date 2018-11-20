民進黨頻打統獨牌 陸不隨之起舞

2018年11月20日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選選情激烈，民進黨試圖操作「統獨牌」，批大陸介入台灣選舉。但無論從國台辦此前說法，還是陸方對金馬獎爭議後續處理來看，大陸仍舊維持一貫不涉入台灣選舉的態度。大陸涉台人士就稱，金馬爭議事件陸方第一時間除要求陸媒不報導，也要陸方團隊盡快返陸，除避免節外生枝，也再次驗證大陸不介入選舉的立場。

逼近大選 陸愈小心

隨著九合一大選接近，民進黨全力總動員輔選之餘，操作「統獨」牌，除轉移不利選情焦點，更希望激發綠營基本盤歸隊，進一步拉抬選情，盼能讓選舉結果「開紅盤」。

不過，無論從大陸國台辦多次的公開回應，抑或陸方針對這次金馬獎「爭議」處理方式來看，陸方並未隨民進黨起舞，仍舊維持一貫不介入台灣選舉的立場。

談及民進黨大打「統獨牌」，大陸涉台人士就強調，相關說法根本是「子虛烏有」。日前大陸國台辦發言人馬曉光就曾批評，民進黨當局蓄意在兩岸同胞之間製造隔閡，升高敵意，破壞兩岸關係，以此撈取選舉利益。

該人士強調，不介入台灣選舉早就是大陸對台工作慣例，其實只要看看台灣歷次選舉，哪怕是近幾次的台灣領導人選舉，大陸也都未曾介入；更何況當前北京對掌握兩岸關係進程，有充分信心，根本不用介入選舉，民進黨說法是「作賊喊抓賊」，令人匪夷所思。

自信掌握 兩岸進程

事實上，從這次大陸處理此屆金馬獎爭議的過程，更可以證明，大陸無意也根本不想介入台灣選舉的立場。

該涉台人士指出，這次金馬獎爆出所謂「統獨」爭議言論時，北京的態度第一時間就很清楚。大陸官方當下立刻做出2點指示，第一是要求所有大陸媒體既不要渲染此事，也不要報導相關爭議新聞；第二則是，要求出席金馬獎的陸方所有人員，盡速返陸，避免節外生枝。

該人士解釋，從這幾日態勢發展來看，除《環球時報》隔日一則報導，其餘陸媒完全沒有相關報導。坦白說，從大陸這2點動作就說明，大陸既不願在九合一大選前夕，讓有心人士刻意操作該事件，更不願因此出現北京介入台灣選舉的流言蜚語。

(中國時報)