北京不上當 綠營反被看破手腳

2018年11月20日 04:11 中國時報 陳柏廷

隨著九合一大選逼近，民進黨也頻頻祭出「反中牌」，希望拉大陸下水，攪渾選局。面對綠營出招「下套」，北京方面可謂「老神在在」。大陸國台辦發言人馬曉光一句「不會上當」，已表明陸方不隨民進黨起舞，更展現兩岸關係操之在陸的高度自信。反觀綠營一味操作「統獨牌」，最終只會讓台灣民眾看破手腳。

大選當前，藍綠各陣營候選人可謂「招數盡出」，希望進一步拉抬選情，而執政的綠營也不例外，從蔡英文總統、行政院長賴清德到總統府祕書長陳菊，更多次為黨籍候選人公開站台造勢。

平心而論，為拚選舉各顯神通本無可厚非，只是選情越是激烈，民進黨就越偏好打「統獨牌」、「反中牌」，目的別無其他，就是為了刺激選情，號召綠營基本盤歸隊，營造統獨對決氛圍。

綠營熱中於打「統獨牌」，當然有其原因。從過去一些選舉情況來看，每當民進黨打出「統獨牌」，就可在選民之間凝聚一股「同仇敵愾」情緒，而這類情緒也反映在選票的多寡之上。

因而面對至關重大的九合一大選，民進黨再次祭出「統獨牌」，似乎就不令人意外。只是俗話說的好，一個銅板敲不響，北京硬生生就是不上套，綠營「統獨」激將法也莫可奈何。

所謂千言萬語也抵不過馬曉光一句「我們不會上當」。對北京而言，九合一大選結果固然可能在一定程度上，影響未來兩岸關係；但不介入台灣選舉，卻早已是大陸對台工作的慣例。

事實上，當前大陸諸多對台政策，幾乎都是繞過民進黨政府，直接惠及台灣民眾；同樣道理，即使九合一大選結果真不如陸方設想也無所謂，說穿了，大陸已有絕對自信掌握兩岸關係發展進程，而不受台灣政局變化影響。

換言之，大陸不需要冒著「偷雞不著蝕把米」的風險介入台灣選舉，反觀綠營得當心，一旦過度操作「統獨牌」，不只北京不會上鉤，更會進一步讓選民看破手腳。

(中國時報)