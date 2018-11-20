北斗完成部署 覆蓋帶路各國

2018年11月20日 04:11 中國時報 藍孝威 、 李鋅銅 ／綜合報導 ／綜合報導

19日凌晨2點7分，長征火箭載運2顆北斗衛星，以「一箭雙星」方式從四川西昌火箭發射基地升空。隨著2顆全球組網衛星順利升空，大陸成功完成北斗三號基本系統部署，年底將開通運行，向「一帶一路」國家提供基本導航服務。這不只意味大陸朝打造「太空絲綢之路」邁出關鍵一步，未來「北斗+5G」融合產業商機，2年後還將上看4000億元人民幣（約1兆7728億元台幣）。

中新社報導，此次發射的2顆衛星屬於中圓地球軌道衛星，是北斗三號系統第18、19顆組網衛星。衛星經過3個多小時的飛行後順利進入預定軌道，後續將進行在軌測試，並與此前發射的17顆北斗三號導航衛星進行組網聯調和性能指標評估，於今年年底前開通運行。

北斗衛星導航系統總設計師楊長風表示，北斗三號不僅覆蓋範圍提升至全球，在技術上也實現性能提升和服務擴展，定位精確度提升至2.5至5公尺，較北斗二號提升1至2倍。在北斗二號向北斗三號過渡過程中，能夠確保老用戶無感知，新用戶提性能，最終實現技術的新舊更替。

楊長風表示，短短1年時間內，北斗衛星導航系統先後完成11次發射任務，將19顆北斗三號導航衛星和1顆北斗二號導航衛星送入預定軌道，組網發射最短間隔17天，創造了北斗組網發射歷史上高密度、高成功率的新紀錄。

北斗三號工程於2009年正式啟動建設後，目前正按照最簡系統、基本系統、全球系統三步實施組網。後續大陸將於2019年至2020年發射6顆北斗三號MEO衛星、3顆北斗三號IGSO衛星和2顆北斗三號GEO衛星，2020年服務範圍覆蓋全球。

(中國時報)