習近平訪菲 將晤杜特蒂簽協議

2018年11月20日 04:11 中國時報 林永富 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平20日訪問菲律賓，期間除將與菲律賓總統杜特蒂舉行雙邊會談，兩國將簽署多項政治、文化等領域合作協議。習近平昨在菲媒發文稱，此行將謀畫兩國關係發展藍圖，加強戰略溝通，通過友好協商妥善處理分歧，加強海上對話合作。

習近平今起將對菲律賓進行2天訪問，根據行程表，習近平今午前抵達馬尼拉，活動將從下午4時15分的黎薩公園獻花開始。隨後，習將前往菲律賓總統府馬拉坎南宮，與杜特蒂及內閣官員舉行「擴大雙邊會議」，與杜特蒂見證多項政治、經濟、文化與教育等領域合作協議的簽署並發表聯合聲明。

值得一提的是，對北京而言，習近平此時訪菲，除可確保菲律賓在南海議題上繼續與大陸站在一起，更重要的是，還可以藉此訪問，再度表態南海事務不容域外國家插手。

此外，南京大學中國南海協同創新研究中心執行主任朱鋒指出，習近平訪問菲律賓，雙方要繼續堅持在南海主權爭議無法解決的情況下，雙方如何推進務實合作，變得更加重要，例如雙方正在討論聯合開發南海油氣資源。在習近平訪菲期間，兩國可能將簽署備忘錄或是開發協議，對於穩定南海發揮重要作用。

對南海可能成為陸美角力另一波高峰，朱鋒表示，「為了避免航行自由出現衝突爆發或爭議擴大，各方如何有效處理航行自由問題在政治上的爭議，比起航行自由的實質影響，來得更加重要。」核心問題還是各方要有足夠的對話來解決問題的誠意，而非爭論誰對誰錯。

習近平此次出訪，先到亞太經合組織（APEC）領導人峰會地主國巴紐訪問，再到汶萊，緊接著又到菲律賓訪問，除巴紐之外，汶萊與菲律賓都是帶路沿線國家，同時也是南海主權聲索國。

可以想見，習近平訪問菲律賓、汶萊之舉，就是要化解美國在南海對大陸的封鎖，而帶路商機是習近平帶去的「禮物」。

(中國時報)