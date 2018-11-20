轉帳手續費擬調降 分級收取

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中國時報
／台北報導

小額行動支付、ATM轉帳手續費擬調降、「分級」收取！金管會主委顧立雄表示，有關銀行ATM小額轉帳擬調降手續費，正由財金公司與銀行業者共同研議，目前有幾個方案在討論，未來將兼顧「小額轉帳需求」與「金融業成本」進行調整，預計在11月底、12月初會做最後決定，但是「一定會讓國人有感。」

央行總裁楊金龍昨日參加財金公司成果發表會，提出小額行動支付手續費不合理，認為銀行的計收方式應有調降空間，他並舉例，民眾購物花100元，但透過網路或行動ATM轉帳，每筆須負擔15元，這樣是否合理？

11月底拍板 後年上路

對此顧立雄表示，已要求財金公司研議調降，財金公司主管也透露，在金管會等要求下，已邀請銀行討論調降相關手續費，初步計畫分級收取，實體ATM與行動轉帳擬採不同收費標準，預計11至12月拍板，後年上路。

ATM跨行提款手續費是5元，ATM與網銀的跨行轉帳則是15元，至於小額支付各銀行定義不同，一般為1000元與3000元，財金公司主管表示，在研擬調降小額轉帳手續費上，行動支付與實體ATM的經營成本不同，可望會有不同設計。

發票兌獎新制 據點大增

目前先以大數據討論界定小額支付額度，再就購買品項、價格等數據分析如何分級，以及百元以下的行動支付轉帳是否免費等，另外避免民眾分拆付款，也將會就轉帳次數等提出配套因應。

另值得注意的是，不僅轉帳手續費可望推新制，發票兌獎也將出現變革。財政部推統一發票兌獎新制，自今年12月28日起郵局兌獎將走入歷史，但兌獎據點不減反增，在超商、全聯、美廉社及指定金融機構等，均可臨櫃兌領中獎獎金，總計據點數擴增至1.3萬餘處，此外，民眾也可透過新推出的APP線上兌獎，只要綁定帳戶，獎金便可直接匯入指定帳戶。

(中國時報)

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