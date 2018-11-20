星展高利對決 推星禧數位帳戶

星展銀行（台灣）總經理林鑫川（左）與消費金融處處長孫可基（右）共同宣布「星禧數位帳戶」上線。（黃琮淵攝）

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中國時報
／台北報導

數位帳戶高利對決，星展銀行（台灣）昨日發表全新「星禧數位帳戶」，喊出新台幣活存年息1.1％、美元活存年息2％，及每個月101次跨行提款免費，如果進階為「升級星禧數位帳戶」，再加碼每月101次跨行轉帳免費，高利與高補貼雙管齊下，來勢洶洶。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，「星禧數位帳戶」將冗長的開戶流程化繁為簡，提供整合儲蓄與投資的一站式帳戶，而星展銀行作為亞洲區域財富管理領導者，更善用跨國專業經驗，將「星禧數位帳戶」打造為第一個能教會你理財的數位帳戶。

根據星展銀行調查，此外進行焦點團體訪談結果顯示，千禧世代消費者「若能在手機就完成的事情，就不會使用電腦；而若能在網路上就處理銀行事務，便不會前往分行。」對於銀行服務也有不同於傳統的期待，除了必須數位創新，更要兼顧其他層面的需求。

瞄準千禧世代需求，「星禧數位帳戶」一般開戶僅約10分鐘，開戶後可使用星展銀行（台灣）網路銀行與行動銀行服務進行線上換匯、投資屬性評估、申購基金及開立定存等服務，享有台幣、外幣或投資帳戶等多元功能，真正做到手機在哪銀行就在哪。

為了打響第一炮，相較於國銀數位帳戶側重新台幣高利活儲，星展喊出專屬美元活存優惠利率，年息2％且存款金額無上限。台幣方面也不遜色，上市期間新台幣活存金額達5千至10萬內年息1.10％，超過10萬部分年息0.3％，是罕見台外幣皆高利的數位帳戶。

值得一提的是，新戶2019年2月28日前開戶並申辦電子對帳單及登入星展行動銀行，即可獲得現金回饋200元；完成指定交易再得200元；使用星展信用卡單月刷卡滿3,888元又得200元；線上活存轉外幣定存或設定投資停損獲利通知再得200元，完成4項再回饋200元，總計最高可獲得1,000元現金回饋。

(中國時報)

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