蟬聯11年 工研院、資策會奪6大獎

2018年11月20日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

有科技業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）揭曉，工研院、資策會聯手奪下6項大獎，包括工研院3項、與工研院合作的台灣骨王獲得1項，以及資策會2項。經濟部技術處長羅達生指出，台灣的研發法人在技術產業化能量傲視全球，2017年平均每投入1元經費，就創造4.35元投資效益。

R&D 100 Awards第56屆頒獎典禮於美東時間16日晚間舉行，台灣參賽項目在全球超過1千項創新技術中，共6項勇奪全球百大科技研發獎，這也是台灣科技專案研發技術連續11年獲獎。

工研院得獎項目包括「超臨界流體染色與機能化同步技術」、「可攜式UVC LED流動水模組」、「電信操控無人機隊解決方案」；資策會則以「製程大數據即時分析系統」和「手搖發電智慧站牌」獲獎，而與工研院合作的台灣骨王，也以全球獨家的「智慧骨科手術眼鏡導航技術」告捷。

工研院副院長彭裕民指出，選舉期間從南到北都在「談經濟」，科技研發重點同樣是「跑回本壘」，真正幫助產業升級；R&D評審的評選重點除創新性和進步性外，「可商品化」更為重要，這些新技術將透過新創方式走出實驗室、進入市場，改變產業結構。他認為創新產業是台灣必走的路，3、5年後一定可以看得到成果。

(中國時報)