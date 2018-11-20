劉鶴訪美喊卡 習川會硬碰硬

2018年11月20日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易代表團原定於華府舉行新一輪磋商，但在最後一刻改變了計畫，如今雙方將直接於月底「習川會」的所在地阿根廷會面。此舉意味，這次陸美兩國元首會面的影響力將再加大，更重大的事項很可能排上議程。

香港《南華早報》18日報導，大陸國務院副總理、中共中央財經委員會辦公室主任劉鶴原計畫飛往華府，與可能由美國財長穆努欽領銜的美方代表團會談。然而，一名知悉最新變化的消息人士透露，在舉行過工作級會談後，相關計畫已調整，雙方貿易代表團將改在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯會晤。

涉陸經濟轉型 美挑戰底線

11月30日至12月1日，廿國集團（G20）峰會將於布宜諾斯艾利斯舉行，而陸美稍早已確認，大陸國家主席習近平和美國總統川普將於12月1日G20會後，隨即進行晚餐會談。上述消息人士表示，相關調整部分旨在確保新一輪貿易談判，能夠對習川會有更直接的作用。

《南華早報》指出，相關變更若獲得證實，將意味習川會對陸美兩國的利害影響加大，更重大的事項很可能排上議程。這也將是陸美首度在第三國進行雙邊貿易談判。

《法國國際廣播電台》則指出，之前有大陸學者透露，陸方談判底線是不阻礙大陸經濟的轉型升級，但美方要求北京按照市場經濟標準，停止政府補貼企業開發高技術的《中國製造2025》計畫，或《中國標準2035》計畫，以及停止盜竊智慧財產權問題，應該是觸到了北京的這道底線。

另外，鑒於白宮經濟顧問庫德洛日前說陸美雙方談判不限於貿易，因而據此猜測，陸方清單中漏掉的問題，甚至可能與南海、台灣等議題有關。

路透19日則引述陸方政府人士稱，陸方對於能否與美方就此握手言和持審慎態度，正醞釀「按照自己的節奏」，於年底再推出一波開放舉措與政策，包括範圍更廣泛的降低關稅等。

談判不限貿易 料提及台灣

日經中文網19日指出，大陸在與另一國家建立關係之際，經常把目標對準該國的最高領導人，而川普喜歡做交易，陸方傾向於認為只能由習近平和川普直接展開對話。

大陸外交相關人士表示，如果能讓美國停止擴大對大陸產品加徵關稅，實現「暫時停戰」將是「最佳劇本」。在11月底的習川會之前，陸美是否具有妥協的餘地，雙方私底下的相互試探料將更為激烈。

(中國時報)