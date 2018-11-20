彭斯、川普一搭一唱 要逼陸讓步

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中國時報
／綜合報導

APEC峰會18日落幕，陸美在貿易戰等問題上尖銳對立，導致會後公報難產。而這次，美國副總統彭斯代川普總統與會，毫不客氣地針對不公平貿易、南海和人權等問題抨擊大陸，徹底扮演了「惡人」角色。月底「習川會」即將登場，屆時陸美能否在貿易爭端上「休兵」，也因此引人揣測。

本屆APEC峰會閉幕後未能發布公報，對世貿組織（WTO）改革等議題的爭執是主要癥結點。但此事也反映出陸美更廣泛的緊張關係。美國要求自由且「公平」的貿易往來，批評陸方的作為陷美國企業於不利。大陸國家主席習近平則在峰會上警告，貿易戰「沒有贏家」。彭斯與習近平在峰會上針鋒相對，加上APEC公報難產，似乎預示習川會要達成重大協議的阻礙升高。

不過這段期間，川普和彭斯可說對北京實施雙重心理戰。彭斯17日在APEC演說中抨擊大陸的南海和「一帶一路」政策，但才9小時之前，川普16日卻在白宮宣稱可能不對陸輸美商品徵收更多關稅，他也「非常尊敬習近平」，對與習會面感到「樂觀」。

外媒分析，這是川普慣用的「又打又拉」談判技巧，由出席APEC峰會的彭斯放狠話、扮黑臉，拉抬談判氣勢，等他在G20峰會與習會面時，自己再當白臉。美國想避免徹底決裂，在習川峰會前，以軟硬兼施手段迫使大陸讓步。

許多人等著看，川普與習會面時，是否會出現與彭斯說法互相矛盾的舉動。有美媒認為，川普行事風格十分善變且難以預測，要不要與大陸和解，最終仍是川普說了算數。

華府智庫歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）東亞事務主任尼爾森說：「彭斯很會演說，能掌握關鍵議題，但總是遭到削弱，因為事實就是大家都知道川普無可預測。」

(中國時報)

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