保會籍 中華奧會籲理性公投

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲重申政府依法舉辦公投，但仍須尊重國際奧會的規定，對於公投結果，目前體育署不做任何預設立場。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導
體育界反東奧正名態度

國際奧會（IOC）針對東奧正名公投活動3度致函中華奧會（CTOC），同時罕見首度將文件副本轉給體育署長高俊雄，明確下達最後通牒，表明政治不要干預體育，否則最嚴重將會中止、撤回會籍，中華奧會昨呼籲國人不要做情緒性的投票！

國際奧會16日第3度來函中華奧會，對24日舉行東奧正名公投，持續密切關注，為了避免不必要期待與臆測，國際奧會重申「1981年兩會（國際奧會和中華奧會）簽署的洛桑協議維持不變，並完全有效，且國際奧會及中華奧會均無意修改名稱。」

若被迫申請 將喪失承認

中華奧會祕書長沈依婷表示，希望國人考慮選手的參賽權，一定要保障他們不受傷害，不要做情緒性的投票，公民投票仍未投出結果，如果中華奧會被迫提出申請，將會面臨國際奧會憲章第27.9條處置，包括中止或撤回該國國家奧會承認。

國際奧會第3次致函的特別之處在於首度以副件函給體育署長高俊雄，沈依婷說，國際奧會的信件通常只給中華奧會，再轉達到體育署，這次突然改變，顯示國際奧會重視公投事件，希望把意見傳給政府。

體育署慎重 將禮貌回文

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲昨出面「擋子彈」，她證實信件已經送交署長，體育署將會審慎研議，慎重看待，並且基於禮貌，一定會回應國際奧會，但回應內容仍在研議中。

其實國際奧會3度致函中華奧會，雙方一來一往的連繫，中華奧會已經理出較清楚的「遊戲規則」，也就是國際奧會尊重公投是民主的表達、但是名稱是國際奧會決定，不希望中華奧會踩到改名申請的紅線。

公投後表決 正名難過關

沈依婷指出，如果中華奧會被除名後，無法組成國家隊，選手想要參賽奧運會，連資格賽都參加不了，遑論成為獨立運動員，對於已經拿到參賽資格者，能否參賽也要國際運動總會、奧際運會認定。

中華奧會將於公投結束隔天召開執委會，討論並且表決是否執行公投的結果，如果正名公投過關，以目前泛藍陣營與反對公投占有極大席次，正名也不會在這場會議被通過。

據了解，蔡英文總統5日接見美國在台協會主席莫健時，莫健曾表示美國對東奧正名幫不上忙，還說大陸也可能藉此將台灣踢出國際奧會。蔡英文則向莫健說，台灣是民主國家，正名公投是民間推動，她也沒法阻擋。

(中國時報)

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