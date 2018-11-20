呼應奧會 許淑淨盼給選手舞台

2018年11月20日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

針對東奧正名公投，擁有奧運雙金的前舉重選手許淑淨昨透過臉書表態，她寫下「11月24日請給運動員一個舞台，支持中華奧會，期望運動員可以好好參賽！」不過，接踵而來的卻是在網路遭到謾罵。體育署表示，希望社會各界、運動團體理性看待問題，不要任何情緒發言與攻擊。

最早被攻擊的是88歲的前中華奧會行政人員姚元潮，他患有重聽的耳疾，為了選手參加國際賽權益向國際奧委會投書東奧正名而被罵「賣國賊」，現在很多人知道事情來龍去脈，反而全力支持他，還有人送蘋果表達力挺。

姚元潮說，運動員辛苦練習為了參加亞、奧運，經過很長時間磨練，但公投會給選手未來不能參賽的遺憾，現在情勢對台灣不利，公投真的百害無一利，會給運動員帶來很大的困擾。

他表示，當初投書國際奧會就是想在事情發生前趕快解決，期待國際奧會警告政府懸崖勒馬，不要問題擴大，影響中華奧會的運作，他一直從事國際事務，很了解情況，真的不希望影響運動員參賽。

「以前因為不了解，讓我成為賣國賊！」姚元潮說，有人搞台獨他沒有意見，但不要影響運動員，被罵「賣國賊」不會介意，因為他們不了解，現在很多人寫信給他打氣，甚至有人送一籃蘋果表達支持，他也在臉書感謝。

由於公投在即，姚元潮呼籲投票者要慎重，表示這一票很重要，應要考慮台灣的運動員，投票前好好思考，應為運動員利益著想。 此外，中華奧會決定明(21)日下午在高雄左訓中心，由體壇大老和國訓選手，一起站出來反對東奧正名公投。

一群國內資深體育記者昨聚會，也覺得不要給蔡政府「製造麻煩」，只要公投沒有過關，政府不必煩惱執不執行的問題，也沒有向國際奧會更改名稱的困擾，選手仍能參加國際比賽。

(中國時報)