呼應奧會 許淑淨盼給選手舞台

國際奧會來函關切2020東京奧運正名公投，體育署19日重申政府依法舉辦公投，但仍須尊重國際奧會的規定。圖為中華奧會主席林鴻道（右前）下班離開中華奧林匹克委員會情形。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

針對東奧正名公投，擁有奧運雙金的前舉重選手許淑淨昨透過臉書表態，她寫下「11月24日請給運動員一個舞台，支持中華奧會，期望運動員可以好好參賽！」不過，接踵而來的卻是在網路遭到謾罵。體育署表示，希望社會各界、運動團體理性看待問題，不要任何情緒發言與攻擊。

最早被攻擊的是88歲的前中華奧會行政人員姚元潮，他患有重聽的耳疾，為了選手參加國際賽權益向國際奧委會投書東奧正名而被罵「賣國賊」，現在很多人知道事情來龍去脈，反而全力支持他，還有人送蘋果表達力挺。

姚元潮說，運動員辛苦練習為了參加亞、奧運，經過很長時間磨練，但公投會給選手未來不能參賽的遺憾，現在情勢對台灣不利，公投真的百害無一利，會給運動員帶來很大的困擾。

他表示，當初投書國際奧會就是想在事情發生前趕快解決，期待國際奧會警告政府懸崖勒馬，不要問題擴大，影響中華奧會的運作，他一直從事國際事務，很了解情況，真的不希望影響運動員參賽。

「以前因為不了解，讓我成為賣國賊！」姚元潮說，有人搞台獨他沒有意見，但不要影響運動員，被罵「賣國賊」不會介意，因為他們不了解，現在很多人寫信給他打氣，甚至有人送一籃蘋果表達支持，他也在臉書感謝。

由於公投在即，姚元潮呼籲投票者要慎重，表示這一票很重要，應要考慮台灣的運動員，投票前好好思考，應為運動員利益著想。　此外，中華奧會決定明(21)日下午在高雄左訓中心，由體壇大老和國訓選手，一起站出來反對東奧正名公投。

一群國內資深體育記者昨聚會，也覺得不要給蔡政府「製造麻煩」，只要公投沒有過關，政府不必煩惱執不執行的問題，也沒有向國際奧會更改名稱的困擾，選手仍能參加國際比賽。

(中國時報)

保會籍 中華奧會籲理性公投 范冰冰詐團 酷刑嚴防黑吃黑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。