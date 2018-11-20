范冰冰詐團 酷刑嚴防黑吃黑

2018年11月20日 04:11 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

27歲的葉姓車手，2年前遭彰化警方查獲法辦，未將幕後首腦供出，交保出來後獲首腦賞識，派他當在台的總指揮，結合大陸機房、台灣車手團及地下匯兌業者，大肆詐騙及洗錢，更為避免車手私下黑吃黑，竟拍攝鞭打、火烤背部的施虐影片，北市刑大循線逮捕葉嫌及洗錢的謝姓、尤姓業者後送辦。

北市刑大去年底查辦由傅姓嫌犯為首的「關老爺」、以及由范姓嫌犯為首的「飯糰」車手團，經過向上溯源，發現幕後在台操控主腦，是名綽號「冰冰」的男子，警方經多時查訪，發現「冰冰」就是葉嫌，於是對葉展開長時間監控。

警方查出，出身彰化的葉男，年紀輕輕，很早就當詐騙車手，因成功保護幕後首腦，在被逮獲交保後，贏得在集團在大陸的老大「二哥」賞識，將葉嫌升格當詐騙集團在台的總指揮。

警方發現，詐騙集團上下游成員，彼此以微信聯繫，並以兩岸三地藝人姓名作為暱稱。葉嫌以大陸知名女藝人范冰冰為暱稱，並用范冰冰的圖像作掩護，因此，詐騙同行都以「冰冰」稱呼葉嫌，久之就成了葉嫌綽號。

葉嫌及背後詐騙集團一改過去一條龍的作業方式，改以「有錢大家賺」模式，對外招募車手團，地下匯兌管道結合大陸機房，利用「購物網拍詐財」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等名目詐騙台灣民眾，得款再透過地下匯兌管道送往大陸。

警方多月蒐證確實後，日前循線在彰化逮捕葉嫌，並查出謝姓、尤姓地下匯兌業者，警訊後，依組織犯罪、洗錢等罪嫌送辦。

(中國時報)