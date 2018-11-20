智慧侯塞雷合體 街頭談市政

2018年11月20日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入最後衝刺階段，有別於多數候選人忙掃街、站路口，國民黨北市議員候選人游淑慧、羅智強和新黨侯漢廷，平時就常在街頭短講，3人在19日首度合體，組成「智慧侯塞雷」連線，針對市民最關心的大巨蛋、都更等議題開講，讓選民更認識市政，也證明自己雖是新人，但當選後絕不會是市政「實習生」。

走入人群 完整闡述理念

游淑慧、羅智強分別參選內湖南港區、大安文山區議員，兩人行政資歷豐富，對時事觀察敏銳，被視為超級新人戰將，候漢廷則代表新黨參選士林北投區，3人雖不同黨、不同選區，但平時都有街頭演講經驗，昨特別組成「智慧侯」塞雷連線，首度在大安森林公園旁擺桌開講。

游淑慧說，這次選舉很少人談市政，但包括大巨蛋、公托和都更都是民眾很關心的議題，很多候選人每天不停握手拜票，但只是快速掃過去，難以說服市民支持你。她認為，選舉不該只是看誰長得可愛、有知名度，儘管街頭開講很耗時，觸及的民眾也不多，但帶民眾深入討論市政問題，是比較負責任的態度。

民眾駐足聽 羅智強欣慰

游淑慧曾擔任郝龍斌市府8年幕僚，熟悉市政議題，平時就常在臉書評論時事，針對都更推動緩慢、公托不足等難題，都有精闢的見解。她盼能透過街頭短講，讓市民更了解台北市面臨的問題，同時也展現新人的衝勁，證明自己進入議會絕不會是「實習生」。

羅智強則說，這次選戰他不掛看板，主張要改變選舉文化，眼看選戰進入尾聲，同選區候選人個個掛布條喊告急，零看板的他笑說「想告急也沒辦法」。有別於傳統掛看板爭取曝光，他選擇走入人群，用街頭演講完整闡述自己的理念，至今已進行81場，利用民眾路過1分鐘內，盡可能吸引目光，看到愈來愈多民眾願意停下腳步，他直呼很欣慰。

(中國時報)