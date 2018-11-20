新北拚都更 比蘇多3倍

2018年11月20日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌猛酸新北都更速度慢，新北市都更處19日提出數據反擊，新北市升格後8年不到已受理236件、完成程序62件、完工29件，比蘇貞昌時代完工10件高出3倍多，數據會說話，蘇別刻意扭曲、惡意攻訐。

蘇用話術誤導民眾

都更是重要政見，蘇貞昌受訪時曾酸新北市平均1年做150戶，都更完67萬戶，要做4000年；蘇也說新板特區計畫是他任內公辦都更代表作。

都更處說，新北市2013年推動簡易都更，不必經繁複都更程序，明確獎勵直接申請建照，目前全市已有29案申請、12案建照核准，2案已完工。

另外，新北市府自2016年推出全國首創防災一條龍政策後，今年10月底止，全國核准43案中，新北市高達22案核准，位於捷運板橋江子翠站附近的危老都更第二案，也在19日開工動土。

都更處說，包括蘇前縣長兩任8年任期在內，從1998年是2010年台北縣時期，10幾年都更重建案共受理62件，完成程序25件，完工10件，新北市升格後8年不到，已受理236件，完成程序62件，完工29件，是北縣時期的3倍。

都更處也說，新板特區計畫和一般都市更新事業不同，要對比一樣採區段徵收、市地重劃開發案，在朱市長任內所的五星計畫台北港、新莊知識產業園區、三重二重疏洪道兩側、土城暫緩發展區及新店中央新村北側等計畫都很成功。

都更處提數據反擊

都更處說，蘇前縣長在都更議題上，用盡話術誤導民眾，否定新北市政府推動都更的努力，實為選舉語言，與事實完全不符。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，蘇貞昌任縣長時，當時北縣超過30年屋齡的住宅為9萬2000戶，與現在新北市的老屋數量67萬戶差距甚大，用兩個不同住宅發展背景時期的申請更新案件數來比，朱市府是刻意誤導。

(中國時報)