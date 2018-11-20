楊文科批徐 請工讀生發黑函

楊文科競選團隊19日召開記者會，抨擊徐欣瑩團隊雇用工讀生發放疑似抹黑文宣。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

國民黨新竹縣長候選人楊文科團隊，19日下午公布影片，畫面顯示2未成年人發放疑似抹黑文宣，並被楊團隊發現，2工讀生坦承，是受徐欣瑩團隊新豐競選服務處總幹事所請。徐欣瑩對此回應，如果每一個支持者、競選成員所做的事情都要冠到候選人身上，那麼與楊掛在一起的候選人貪汙、買票，是不是全部都要找楊候選人？

時薪500元 找學生當打手

楊文科競選團隊19日下午發布影片，並找發放疑似抹黑文宣的工讀生家長、律師等現場說明，林姓家長指出，孩子還年輕，可能不懂文宣內容為何，就協助發放，卻沒想到可能因此觸法，為什麼自己人不發，卻找小孩當打手？那出事了誰來負責？

楊文科競選團隊發言人田昭容說，徐欣瑩一向堅持乾淨選舉，不攻擊、不抹黑，卻由服務處徐姓總幹事，以每小時500元請學生發放攻擊性文宣，內容由陳冠友署名，卻是新豐鄉競選服務處指派學生發放，「陳冠友」是否真有其人？與總部又有何關係？

徐欣瑩19日下午在寶山鄉的政見發表會回擊，文宣並非其陣營所為，她更不認識陳冠友，且支持者的行為都有個人的言論及行為自由，如果每位支持者、競選團隊成員所做所為她都要負責，那麼與楊文科掛在一起的候選人涉及貪汙、抹黑，是不是全部都要找楊候選人？

徐回擊 文宣皆真實描述

徐欣瑩當場也拿著文宣表示，該份文宣都引用公文、真實描述，「哪裡有負面？」徐競選團隊19日上午也召開記者會，指前立委羅淑蕾月初替楊文科站台，公開說徐欣瑩是最後一名立委，被公督盟評鑑為待觀察，由於影片瘋傳，徐欣瑩團隊發言人陳程振指出，徐欣瑩在立委任內法律提案356案，包含主提案113案跟連署提案243案，問政受到國外肯定，多次獲邀去做領袖交流，將對羅淑蕾提告。

(中國時報)

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