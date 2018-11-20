燕攻海線 團結集氣

台中市長候選人盧秀燕（右二）車隊19日深入海線，展開掃街拜票，海線居民看到盧秀燕都熱情招手喊「凍蒜」。（盧秀燕競選總部提供）

友善列印
中國時報
／台中報導

藍營台中海線派系完美整合！國民黨市長候選人盧秀燕19日前進海線車隊掃街，與紅、黑派市議員張清照、顏莉敏同登戰車拜票，展現大團結氣勢。盧秀燕說，未來這裡會出議長、副議長，她和張清照、顏莉敏站在一起打團體戰，整合得非常好，對勝選非常有信心。

紅黑派市議員 同登戰車拜票

選舉倒數計時，盧秀燕猛打「巷弄戰」，19日一早陪同市議員候選人李榮鴻、楊啟邦掃街，車隊繞行外埔、大甲、大安，沿路民眾都默契十足地比出OK手勢，代表「票投3號」；下午前進清水、沙鹿、梧棲，與下屆議會正、副龍頭人選張清照、顏莉敏同登戰車掃街，民眾聽到廣播聲，紛衝出門向車隊熱情揮手。

盧秀燕表示，民進黨執政後，經濟衰退嚴重，人民過苦日子，執政當局卻不斷提出美化的數字，這跟人民的觀感差距太遠。她認為人民的眼睛是雪亮的，會用選票來展現對民進黨的不滿。

派系完美整合 民眾熱情相迎

針對最新一波「3人合體、6都過半」競選廣告上架播送，盧強調，這場選舉是人民跟民進黨的選舉，人民勝利的指標就是「6都一定要過半」；韓國瑜、侯友宜與盧秀燕號次剛好是123，「123救台灣、123救經濟、123救空氣」，讓選民朗朗上口。

盧秀燕強調，她投入8次選舉，覺得這次選風特別不好，自己遭受霸凌、攻擊、抹黑、抹紅特別嚴重，盼選民一起用選票表達心聲。

(中國時報)

楊文科批徐 請工讀生發黑函 民進黨黃選前直播 國民黨高質疑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。