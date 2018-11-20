2018年11月20日 04:12 中國時報 王文吉 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

藍營台中海線派系完美整合！國民黨市長候選人盧秀燕19日前進海線車隊掃街，與紅、黑派市議員張清照、顏莉敏同登戰車拜票，展現大團結氣勢。盧秀燕說，未來這裡會出議長、副議長，她和張清照、顏莉敏站在一起打團體戰，整合得非常好，對勝選非常有信心。

紅黑派市議員 同登戰車拜票

選舉倒數計時，盧秀燕猛打「巷弄戰」，19日一早陪同市議員候選人李榮鴻、楊啟邦掃街，車隊繞行外埔、大甲、大安，沿路民眾都默契十足地比出OK手勢，代表「票投3號」；下午前進清水、沙鹿、梧棲，與下屆議會正、副龍頭人選張清照、顏莉敏同登戰車掃街，民眾聽到廣播聲，紛衝出門向車隊熱情揮手。

盧秀燕表示，民進黨執政後，經濟衰退嚴重，人民過苦日子，執政當局卻不斷提出美化的數字，這跟人民的觀感差距太遠。她認為人民的眼睛是雪亮的，會用選票來展現對民進黨的不滿。

派系完美整合 民眾熱情相迎

針對最新一波「3人合體、6都過半」競選廣告上架播送，盧強調，這場選舉是人民跟民進黨的選舉，人民勝利的指標就是「6都一定要過半」；韓國瑜、侯友宜與盧秀燕號次剛好是123，「123救台灣、123救經濟、123救空氣」，讓選民朗朗上口。

盧秀燕強調，她投入8次選舉，覺得這次選風特別不好，自己遭受霸凌、攻擊、抹黑、抹紅特別嚴重，盼選民一起用選票表達心聲。

(中國時報)