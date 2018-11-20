民進黨黃選前直播 國民黨高質疑違法

2018年11月20日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長候選人黃偉哲陣營遲遲未決定是否舉辦選前之夜造勢活動，引發外界關切。黃營19日宣布，選前一天將以36小時直播活動催票，串聯綠營議員、里長候選人及支持者，一起挺台南、愛台南。國民黨市長候選人高思博陣營質疑此舉違反選罷法，將具名檢舉。

綠直播車將巡迴37區

台南市選委會表示，根據選罷法規定，只要不妨害居民生活和社會安寧的活動，並沒有相關的規範；目前在網路部分，選委會僅約束到選前一天的晚上12點，即24日零時起不能有競選相關活動。

黃偉哲競選總部發言人郭國文表示，傳統的選前造勢都是定點活動，但此次直播將從22日上午10點起至23日晚上10點止，連續36小時串聯臉書粉專、Youtube進行，還將結合市議員候選人、公民團體採取「點線面」串聯，並以3台直播車巡迴全市37個行政區連續直播，呈現台南人對這塊土地的光榮感。

郭國文指出，此次活動將從下營區上帝廟開跑，接下來直播車會前往各區進行選情實況轉播，地方候選人也將與支持者一起在直播中展現必勝決心；此外，還有區域立委相挺站台，透過影像帶領市民了解台南各地的美景與美食。

黃營另名發言人邱莉莉也說，22日晚間將與流浪動物團體合作，「愛狗派」的黃偉哲也會爭取「浪浪」相挺，向民眾呼籲「以領養代替購買」。地方知名的文史作家、公民團體，也會加入直播，向市民分享在地的公共議題，以及對台南未來的想像。

藍籲選委會公正執法

「要當市長的人，可以公然帶頭違法嗎？」高思博競選總部質疑，此舉已違反選罷法的規定，將具名檢舉，並呼籲選委會公正執法。

黃營則回應，指選罷法對網路宣傳並無規範每日晚上10點截止，況且黃偉哲臉書直播的時間是在23日晚上10點截止，完全合法，高思博顯然誤解法令。

黃營還反問，如果網路直播到10點以後就違法，那麼高思博粉專在11月10、13、14日的po文都超過晚上10點，要不要先去「自首」？

(中國時報)