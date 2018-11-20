親子活動加持 選戰吹歡樂風

2018年11月20日 04:12 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

選舉進入倒數階段，候選人加足馬力催票，而長期觀察地方政治版圖的政壇人士卻發現，此次除了過去搖旗吶喊、樁腳動員的造勢場合，更多了不少親子參與的系列活動，孩子歡笑聲取代激情喧囂，讓選戰氣氛變得更和諧。

成為媒介 接觸隱性選民

某候選人競選團隊透露，以往選舉造勢場合或政見發表會，出席群眾年齡層偏高，這些過去動員的基本盤容易預估，但不少小家庭的中間選民，平時不表態，掃街也常接觸不到，為了開發年輕族群或家長等隱性選民，親子活動成了最好的媒介。

爭取連任的屏東縣長潘孟安便首次推出「安安彩蛋號」，透過扭蛋的高人氣，常常2小時的旋風式造訪，排隊人潮都沒停過，人氣之旺連工作人員都直呼不可思議，「根本是老少通吃」。

青年參政 開不同選戰模式

屏東縣議員候選人黃明賢與屏東市民代表候選人傅建雄更從一年前便積極舉辦親子才藝課程，包括黏土、多肉植物等題材，每場活動報名皆被秒殺，累積已辦過不下百場，過程中沒有政見發表、少了選舉氛圍，但用行動讓家長感受競選主軸。

黃明賢與傅建雄都說，青年參政有不同的選戰模式，雖不確定這樣的方式是否能獲實質選票，但在每場活動看到父母投入、孩子們玩得意猶未盡，就已經達到目的，眼前畫面就是投身政治的初衷，「其實選戰也能有不一樣的呈現方式」。

(中國時報)