加速都更 不是用嘴喊

2018年11月20日 04:12 中國時報 葉德正

蘇貞昌批評新北都更慢，但推出的五大都更引擎，卻也都是老生常談，人家早都在做，都更速度快慢取決於「人」，政府除提供更公正、公平、公開環境，更重要讓民眾建立「都更必須付出代價」觀念，否則，批評只是選舉口水罷了。

蘇貞昌推出都更五引擎，包括市府主導、專業機構、危老建築優先、資訊透明利益回饋與公共設施同步建設到位，但這都是基本常識，且都已經在做。

政府近年來努力修改法令，都更三法修訂，目的就是希望能夠加速都更的腳步；此外，新北市府也推出公辦都更、簡易都更，都是政府試圖扮演積極角色的努力，新北升格的成果確實也都看得見。

但法令修得再好、再完整，都更主體還是住戶，也就是「人」，資源有限，慾望無限，不少政治人物看準這點，喊出1坪換1坪，1坪換1.2坪口號，聽起來漂亮，卻難做到。

天下沒有白吃的午餐，民眾都想要無痛都更，不付出成本，就能住回同樣大小甚至更高級的家，但建商開發需要成本，甚至要承擔風險，無利可圖，誰願意投入？

想要都更的腳步加速，除了要有明確的法令與做法，別再朝令夕改，讓民眾、建商無所適從是第一要件；其中最重要的，還是從民眾基本觀念改起，近來新北市府大推都更小百科、工作坊甚至是社區都更規劃師培訓，都是教育民眾的第一步。

口號人人都能喊，但指著別人批評同時，還有四根手指指著自己，拿出更具體的政策，讓選民判斷，才是正途。

(中國時報)