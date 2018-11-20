單親媽親筆信 暖哭林智堅

2018年11月20日 04:12 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市近來掀起橘子熱，市長候選人林智堅在直播吃橘子而發酵，最夯的問候語更成「今天吃橘了嗎？」，各種溫馨小禮也不斷湧入林智堅總部，其中1封來自單親媽媽的信，暖心指數破表，讓林智堅團隊士氣大增。

林智堅競選總部表示，日前在拜票途中，突然有位媽媽抱著小朋友遞上1封信給林智堅，內容寫道：「我是一個單獨撫養2個小孩的媽媽，但我一直不感到孤單，因為我住新竹，我住在幸福城市，我們的市長是林智堅。」內容讓林智堅非常感動，過去4年的努力被市民肯定，自己也不禁紅了眼眶。

林智堅表示，會繼續努力打造適合孩子成長的兒童城市，讓所有爸媽都不孤單。他也回應這位媽媽說：「妳有我們這個團隊，我們會一起支持大家，希望大家都不孤單，我們是一個幸福的城市。」

林智堅也感謝新竹市的爸媽長期以來對教育的支持，這幾年他感受到老師、校長、家長會在教育上的用心與付出，市府團隊在教育上也投入許多經費，占總預算將近4成，不僅推行新校園運動，還要幫國中小教室裝設冷氣，希望新竹市所有家長放心，安心孩子交給他，他與團隊會全力照顧。

除了這封暖心書信之外，林智堅還收到許多市民的支持小禮，包括潤喉糖、林智堅666支持板板、手搖旗改造環保提袋、橘子造型氣球帽、橘子造型包子等，連到台北都有粉絲鎖定直播，抓準時間送上超大顆的改裝橘子，掀起一波粉絲創意比賽，也呼應林智堅「3不1要」的正向理念，選舉不只是無聊的政治口水，也是市民能一同參與、發聲、表態的快樂選舉。

(中國時報)